По всій Україні оголошували повітряну тривогу: були пуски "Кинджалів"

11 серпня 2023, 09:36
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В Україні зранку 11 серпня оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Спочатку тривога пролунала в Дніпропетровські області. Згодом вона поширилася на Південь, Цент та Київську область.

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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

В частині областей ракетна небезпека

10:42 У Донецькій та Запорізькій областях скасували повітряну тривогу. 10:41 У Повітряних силах повідомили, що для Донецької, Запорізької областей залишається загроза через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.10:37 У Запорізькій області повторно оголосили тривогу.10:33 По всій території України пролунав відбій повітряної тривоги. 10:11 Місцеві жителі також повідомляли про вибухи на Вінниччині. 10:06 У Хмельницькому пролунали вибухи. 10:05 Також Чернівецька та Івано-Франківська області – в укриття. 10:02 Повітряні сили попередили Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку області – в укриття. 09:51 У Києві чули потужні вибухи. 09:59 Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини.09:50 По всій території України оголошена повітряна тривога. Причина – зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії.09:48 Тривога знову шириться країною – "почервоніла" Чернігівська область. 09:47 Відбій повітряної тривоги у всіх областях, окрім Києва та області. 09:40 Тривогу скасували також і в Херсонській області. 09:35 У Дніпропетровській області відбій повітряної тривоги. 09:31 Повітряну тривогу оголосили у північних регіонах – Київській та Чернігівській областях. 09:29 "Почервоніла" також і Черкаська область. 09:17 Повітряна тривога поширилася на Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонські області.09:05 У Повітряних силах заявили, що існує ракетна небезпека. 09:00 Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області. 
Автор: Анжеліка Байбак