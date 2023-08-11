По всій Україні оголошували повітряну тривогу: були пуски "Кинджалів"

В Україні зранку 11 серпня оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Спочатку тривога пролунала в Дніпропетровські області. Згодом вона поширилася на Південь, Цент та Київську область.

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В частині областей ракетна небезпека