По всій Україні оголошували повітряну тривогу: були пуски "Кинджалів"

Спочатку тривога пролунала в Дніпропетровські області. Згодом вона поширилася на Південь, Цент та Київську область.
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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте
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В частині областей ракетна небезпека10:42
У Донецькій та Запорізькій областях скасували повітряну тривогу. 10:41
У Повітряних силах повідомили, що для Донецької, Запорізької областей залишається загроза через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.10:37
У Запорізькій області повторно оголосили тривогу.10:33
По всій території України пролунав відбій повітряної тривоги. 10:11
Місцеві жителі також повідомляли про вибухи на Вінниччині. 10:06
У Хмельницькому пролунали вибухи. 10:05
Також Чернівецька та Івано-Франківська області – в укриття. 10:02
Повітряні сили попередили Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку області – в укриття. 09:51
У Києві чули потужні вибухи. 09:59
Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини.09:50
По всій території України оголошена повітряна тривога. Причина – зліт МіГ-31К
з аеродрому Саваслейка у Росії.09:48
Тривога знову шириться країною – "почервоніла" Чернігівська область. 09:47
Відбій повітряної тривоги у всіх областях, окрім Києва та області. 09:40
Тривогу скасували також і в Херсонській області. 09:35
У Дніпропетровській області відбій повітряної тривоги. 09:31
Повітряну тривогу оголосили у північних регіонах – Київській та Чернігівській областях. 09:29
"Почервоніла" також і Черкаська область. 09:17
Повітряна тривога поширилася на Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонські області.09:05
У Повітряних силах заявили, що існує ракетна небезпека. 09:00
Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області.