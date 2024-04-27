У низці областей лунала повітряна тривога: в Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку

Вдень 27 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням. Згодом повідомили про ракетну небезпеку. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.