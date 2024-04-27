У низці областей лунала повітряна тривога: в Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку
Вдень 27 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням. Згодом повідомили про ракетну небезпеку. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
Відбій в Сумській області. В областях, де була повітряна тривога, оголосили відбої. Однак Сумська область все ще "червона". Моніторингові канали зазначили, що ракета не спостерігається. "Авіаційна загроза до відбою", – зазначили вони. Ракета на Київщині. Курс південно західний. Ракетна небезпека з північного сходу, У Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях оголосили відбій повітряної тривоги. В Херсоні прогримів вибух. Моніторингові канали зазначають, що було застосовано балістичне озброєння. Повідомили про загрозу застосування балістики з півдня. В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на півдні. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,
Області, в яких лунає повітряна тривога
– повідомили в Повітряних силах.
В яких областях повітряна тривога
Вибух в Херсоні
– зазначили там.
Відбій в Сумській області.
В областях, де була повітряна тривога, оголосили відбої. Однак Сумська область все ще "червона".
Моніторингові канали зазначили, що ракета не спостерігається.
"Авіаційна загроза до відбою", – зазначили вони.
Ракета на Київщині. Курс південно західний.
Ракетна небезпека з північного сходу,
У Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях оголосили відбій повітряної тривоги.
В Херсоні прогримів вибух. Моніторингові канали зазначають, що було застосовано балістичне озброєння.
Повідомили про загрозу застосування балістики з півдня.
В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на півдні.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,