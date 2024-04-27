У низці областей лунала повітряна тривога: в Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку

27 квітня 2024, 13:31
Читать новость на русском

Вдень 27 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням. Згодом повідомили про ракетну небезпеку. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

14:32, 27 квітня

Відбій в Сумській області.

13:53, 27 квітня

В областях, де була повітряна тривога, оголосили відбої. Однак Сумська область все ще "червона".

13:49, 27 квітня

Моніторингові канали зазначили, що ракета не спостерігається.

"Авіаційна загроза до відбою", – зазначили вони.

13:36, 27 квітня

Ракета на Київщині. Курс південно західний.

13:35, 27 квітня

Області, в яких лунає повітряна тривога


Повітряна тривога в частині областей України / Скриншот 24 Каналу

13:15, 27 квітня

Ракетна небезпека з північного сходу,
– повідомили в Повітряних силах.

12:27, 27 квітня

У Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

12:26, 27 квітня

В яких областях повітряна тривога

Станом на 12:26 повітряна тривога оголошена у декількох областях.


Повітряна тривога в Україні / Скриншот 24 Каналу

12:04, 27 квітня

Вибух в Херсоні

В Херсоні прогримів вибух. Моніторингові канали зазначають, що було застосовано балістичне озброєння.

11:58, 27 квітня

Повідомили про загрозу застосування балістики з півдня.

11:54, 27 квітня

В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на півдні.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,
– зазначили там.

Автор: Ірина Марціяш