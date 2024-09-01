У Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101

На Львівщині знайшли бойові частини російських ракет. Йдеться про частини ракет "Кинджал" та Х-101.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в неділю, 1 серпня. Крім цього, там додали відповідні фото.

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На Львівщині знайшли бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101

Сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101. Їх після наймасовішого обстрілу України вилучили сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС Львівської області.



Частина ракети, яку знайшли на Львівщині / Фото ДСНС



У Львівській області знайшли залишки російських ракет / Фото ДСНС

Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення,

– ідеться у повідомленні.



Знайдено бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101 / Фото ДСНС

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів потрібно не наближатися до них і не намагатися самостійно їх перемістити чи розібрати, а також телефонувати 101 або 102.