Частину країни накриють грози зі шквалом та градом: прогноз погоди на 4 червня

Погода в Україні 4 червня у більшості регіонів буде сонячною, теплою та сухою. Однак західні області накриють грози.

Через негоду на Заході України оголосили штормове попередження. Рівень небезпеки – перший, тобто жовтий.

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Погода в регіонах

Загалом по всій території України температура повітря коливатиметься в межах +22...+31 градус тепла. На Півночі буде дещо прохолодніше – +22...+26 градусів. Найспекотніше буде на Півдні – +26...+31 градус.

На Півночі, Півдні, Сході та в Центрі день мине без опадів.

На Заході стовпчики термометра вдень піднімуться до +23...+27 градусів. Усі області регіону накриють грози. Через це штормове попередження оголосили у:

Львівській області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області.

За даними синоптиків, у цих областях можливий град та шквал.



Штормове попередження на 4 червня / Карта Укргідрометцентру

У Києві 4 червня мине без опадів. Удень температура повітря становитиме +24...+26 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що грози, які в суботу накриють Захід України, наступного дня накриють значно більшу територію країни й принесуть з собою часткове похолодання.

4-го червня температура повітря вдень становитиме +24+28 градусів, на Півдні та Сході +25+31 градус. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра лише в західних областях. На решті території України - суха сонячна погода,

– уточнила Діденко

Синоптикиня зазначає, що через грози на вихідних температура повітря знизиться до +17...+22.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +23...+25

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +25...+27

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +24...+26

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 4 червня / Карта Укргідрометцентру