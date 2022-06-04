Частину країни накриють грози зі шквалом та градом: прогноз погоди на 4 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 4 червня у більшості регіонів буде сонячною, теплою та сухою. Однак західні області накриють грози.
Через негоду на Заході України оголосили штормове попередження. Рівень небезпеки – перший, тобто жовтий.
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Погода в регіонах
Загалом по всій території України температура повітря коливатиметься в межах +22...+31 градус тепла. На Півночі буде дещо прохолодніше – +22...+26 градусів. Найспекотніше буде на Півдні – +26...+31 градус.
На Півночі, Півдні, Сході та в Центрі день мине без опадів.
На Заході стовпчики термометра вдень піднімуться до +23...+27 градусів. Усі області регіону накриють грози. Через це штормове попередження оголосили у:
- Львівській області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області.
За даними синоптиків, у цих областях можливий град та шквал.
Штормове попередження на 4 червня / Карта Укргідрометцентру
У Києві 4 червня мине без опадів. Удень температура повітря становитиме +24...+26 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що грози, які в суботу накриють Захід України, наступного дня накриють значно більшу територію країни й принесуть з собою часткове похолодання.
4-го червня температура повітря вдень становитиме +24+28 градусів, на Півдні та Сході +25+31 градус. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра лише в західних областях. На решті території України - суха сонячна погода,
– уточнила Діденко
Синоптикиня зазначає, що через грози на вихідних температура повітря знизиться до +17...+22.
Прогноз погоди в містах
Ужгород – +23...+25
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +25...+27
Одеса – +26...+28
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +24...+26
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+28
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 4 червня / Карта Укргідрометцентру