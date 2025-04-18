У Зеленського відреагували на заяву Пєскова про закінчення мораторію на удари по енергетиці

У Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергооб'єктах України закінчився. В Офісі Президента відповіли, що у Росії та України різні погляди на початок мораторію.

Росіяни можуть відновити масовані удари по енергетиці на Великдень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина.

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Росія вважає, що перемир'я в ударах по енергетиці закінчено

Радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам зазначив, що заяви кремлівського речника Пєскова в принципі нічого не варті.

Україна вважає початком енергетичного перемир'я 25 березня, коли наша країна провела переговори зі США та погодилася на цю домовленість. Білий дім тоді опублікував відповідні заяви.

Зважаючи на адекватність росіян і дані розвідки – вчора президент Зеленський попередив про загрозу російських ударів по об'єктах енергетики у час напередодні Великодня або після нього,

– додав Литвин.

Нагадаємо, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мораторій на удари по енергетиці закінчився. Нових розпоряджень Путіна щодо нього також не було. Москва вважає початком часткового перемир'я закінчення своїх переговорів зі США 18 березня.