Що робити, якщо вам часто сняться кошмари

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже понад два роки. І за цей час майже кожен українець тією чи іншою мірою зіткнувся з травматичним досвідом.

Хтось пережив окупацію, хтось втратив близьких, хтось був змушений тікати від війни, залишивши все позаду. І хоча вдень ми намагаємося триматися, бути сильними та продовжувати жити, вночі наша психіка часто дає збій.

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Багато українців відчувають проблеми зі сном

Чимало людей зараз скаржаться на проблеми зі сном – кошмари, безсоння, нічні жахіття. Ніби всі ті жахи, які ми пережили, повертаються до нас у снах, не даючи перепочинку.

Це явище психологи називають "війною снів" – коли наша підсвідомість намагається опрацювати та інтегрувати травматичний досвід через сновидіння.

Щоб зрозуміти, як це працює, треба усвідомити природу та функції снів.

Сновидіння – це не просто випадкові образи, породжені мозком. Це складний психологічний процес, під час якого наша психіка "перетравлює" події дня, особливо емоційно значущі. Все, що ми не встигаємо обробити та осмислити на свідомому рівні, стає матеріалом для снів.

В умовах війни кількість та інтенсивність такого "сирого" матеріалу зашкалює. Страх, біль, горе, втрати – всі ці переживання настільки сильні та руйнівні, що наша свідомість часто не може з ними впоратись.

Вона ніби "відключається", лишаючи травматичні спогади неопрацьованими. І тоді вони проникають в наші сни.

Травматичні сни не просто відтворюють болісні спогади, а й видозмінюють їх, додають нові моторошні елементи.

В такий спосіб наша підсвідомість ніби "тестує" різні сценарії, намагається знайти вихід із травматичної ситуації.

Але для самої людини це виглядає як нескінченний цикл страждань, який повторюється щоразу, коли вона заплющує очі.

Повторювані сни про травматичну подію – поширений симптом ПТСР

Такі повторювані сни про травматичну подію – дуже поширений симптом посттравматичного стресового розладу.

Це ніби "застрягання" психіки на найбільш болісному моменті, нездатність рухатися далі. Але водночас це і спроба пропрацювати травму, "переграти" її так, щоб вийти з цього стану.

Як можна припинити страшні сновидіння

Можна зробити так, щоб сновидіння перестали бути катівнею, а стали союзниками у зціленні? Ось кілька порад:

Не уникайте снів, якими б лячними вони не були. Сни – це важлива частина травматичного досвіду, і їх не можна просто "вимкнути". Дозвольте їм бути, спостерігайте за ними зі співчуттям до себе.

Сни – це важлива частина травматичного досвіду, і їх не можна просто "вимкнути". Дозвольте їм бути, спостерігайте за ними зі співчуттям до себе. Заведіть щоденник снів. Записуйте чи замальовуйте все, що пам'ятаєте зі сновидінь, навіть якщо це лише фрагменти чи емоції. Сам процес фіксації допомагає краще усвідомити зміст сну та знизити його інтенсивність.

Записуйте чи замальовуйте все, що пам'ятаєте зі сновидінь, навіть якщо це лише фрагменти чи емоції. Сам процес фіксації допомагає краще усвідомити зміст сну та знизити його інтенсивність. Шукайте у снах ресурсні образи та відчуття. Можливо, в найстрашнішому кошмарі є якісь елементи безпеки, зв'язку, опори? Спробуйте подумки збільшити їх, затриматись на них довше.

Можливо, в найстрашнішому кошмарі є якісь елементи безпеки, зв'язку, опори? Спробуйте подумки збільшити їх, затриматись на них довше. Якщо сни надто виснажують, спробуйте техніку "репетиції сну" . Перед тим, як лягати спати, уявіть альтернативний, більш позитивний сценарій вашого повторюваного сну. Програйте його в думках кілька разів.

. Перед тим, як лягати спати, уявіть альтернативний, більш позитивний сценарій вашого повторюваного сну. Програйте його в думках кілька разів. Не залишайтеся зі своїми снами на самоті. Знайдіть безпечний простір – в колі рідних чи друзів, у групах підтримки чи в кабінеті психотерапевта, де ви можете розповісти про свої сни та бути почутими без осуду.

Знайдіть безпечний простір – в колі рідних чи друзів, у групах підтримки чи в кабінеті психотерапевта, де ви можете розповісти про свої сни та бути почутими без осуду. Практикуйте релаксаційні та заземлюючі техніки перед сном: дихальні вправи, медитації, аутотренінг. Це допоможе заспокоїти нервову систему та налаштуватись на більш мирний сон.

дихальні вправи, медитації, аутотренінг. Це допоможе заспокоїти нервову систему та налаштуватись на більш мирний сон. Будьте терплячі та лагідні до себе. Не вимагайте, щоб травматичні сни зникли миттєво. Дозвольте цьому процесу тривати стільки, скільки потрібно. Вірте, що з кожним пропрацьованим сном ви стаєте на крок ближчими до цілісності.

Процес зцілення через сновидіння – поступовий і нелінійний. Іноді здається, що кошмари ніколи не скінчаться. Але з часом та з належною увагою до снів їхня інтенсивність зменшується, а зміст стає більш нейтральним чи навіть позитивним.

Отже, якщо ви страждаєте від "війни снів" – знайте, що ви не самотні. Що це нормальна реакція психіки на ненормальні обставини. І що за моторошними образами ховається не лише травма, а й неймовірний потенціал до зцілення.

Сприймайте свої сни як провідників у світ підсвідомого. Нехай і болісні і лякаючі – вони несуть вам важливі послання. Вони хочуть, щоб ви почули свій біль, дали йому голос. І щоб поступово, крок за кроком, ви змогли його пережити, перетворити і відпустити.

Шукайте в них не лише жахіття, а й проблиски надії та мудрості. І вірте, що одного разу ваша "війна снів" обернеться миром – можливо, не ідеальним, але вистражданим і вашим.

А поки – запам'ятовуйте, записуйте, малюйте. Розказуйте тим, кому довіряєте. Дихайте і заземлюйтеся. День за днем, ніч за ніччю.

Нехай вам щастить у цій битві. З вірою у те, що мир можливий – і в нашому сні, і наяву.