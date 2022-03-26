У чатботі єВорог оновлення: тепер можна обрати тип техніки й ввести кількість окупантів

Поле бою – не єдине місце, де можна завдати втрат ворогу. Кожен з нас може це зробити в інших напрямках. Наприклад, через чатбот "єВорог".

Зокрема, на платформі є можливість повідомити ЗСУ про місцеперебування окупантів та поділитися кадрами. Зараз команда вдосконалила чатбот, тому тепер повідомити про орків стало ще зручніше.

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Що змінилося в "єВорог"

можна вибрати тип техніки, види військ або ж вписати їх вручну

вказати кількість окупантів чи одиниць техніки

надіслати заявку лише з детальним текстом, якщо немає можливості відправити фото чи відео

Щоб протестувати нововведення, потрібно вибрати на головному екрані застосунку Дія "Повідомити ЗСУ", а тоді надсилати інформацію про місцеперебування ворога до чатбота.

У Мінцифри нагадали, що кожне повідомлення єВорогу – мінус окупант чи ворожа техніка.

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