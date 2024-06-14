Як використовувати ChatGPT, щоб мати більше вільного часу

Найпопулярніший у світі чат-бот ChatGPT може допомогти вам заощадити час протягом дня. Не важливо, чи ви навчаєтесь, чи працюєте, чи просто хочете розпланувати свій вихідний – штучний інтелект уміє працювати з часом і дасть поради, як встигати все.

Штучний інтелект спрощує життя

Генеративний ШІ обіцяє нам великі можливості, але одним із найбільших його подарунків стане вивільнення часу, який ми раніше витрачали на рутинну роботу. Це вже частково відбулося з численними функціями, які розробники додають до своїх систем, але в майбутньому ми зможемо передати нейромережам іще більше роботи.

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Є кілька способів використання ChatGPT для економії часу, але ваш досвід може варіюватися залежно від того, які саме завдання вам потрібно виконати, і скільки з них ви готові делегувати. Чат-бот від Open AI неодноразово доводив свої можливості у створенні шаблонних текстів з автокорекцією та досить дивних зображень, які часто ігнорують закони фізики. Однак існують також численні інші завдання, за які він може взятися, окрім створення дивної поезії. Ось кілька ідей.

Надсилання електронних листів.

Не витрачайте час на написання листів, якщо вам досі потрібно це чомусь робити. Нехай ChatGPT зробить це за вас. Просто вкажіть контекст того, що ви хочете сказати, і стиль, в якому ви хочете це сказати. Штучний інтелект створить текст відповідно до вашого запиту без жодних проблем.

Мінусом такого підходу є те, що іноді він може звучати не зовсім природно, тож якщо ви хочете написати батькам, то варто внести трохи власного контексту.

Підсумовування статей.

Це може дуже заощадити ваш час. Наведіть ChatGPT на статтю в інтернеті або документ на вашому комп'ютері, і програма видасть короткий підсумок з головними ідеями, виділивши значущі тези, позбавляючи від необхідності переглядати весь текст самостійно.

Для тих, хто опрацьовує великі обсяги інформації це незамінна функція, котра звільнить вам далеко не одну хвилину.

Обробка та кодування даних.

До речі, варто зазначити, що скоро в браузерах можуть з'явитися вбудовані функції підсумовування й резюмування довгих статей, оскільки зараз така тестується в Google Chrome. Якщо все пройде успішно, можна розраховувати, що й інші наслідують цей приклад.

Якщо вам потрібно пережовувати дані або структурувати їх по-новому в рамках вашої повсякденної роботи, ChatGPT може допомогти вам у багатьох ситуаціях. Наприклад, ви можете попросити його пошукати в даних закономірності, представити щось у форматі HTML або створити формулу Excel чи Google Sheets для обробки даних, які ви маєте.

Це може заощадити ваш час на ручне кодування того, що вам потрібно, навіть якщо ви знаєте код. Варто пам'ятати, що чат-боти зі штучним інтелектом не є безпомилковими і можуть іноді видавати помилки, тож перевірка результату ніколи не завадить. Можливо, там доведеться внести деякі мінімальні зміни, однак все одно це зекономить вам час, бо не потрібно нічого робити з нуля.

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Використовуйте ChatGPT, щоб краще планувати свій час.

Інший підхід полягає в тому, щоб попросити ChatGPT планувати ваш час. Це працює краще, коли ви ставите конкретний і деталізований запит, інакше просто отримаєте багато текстових повідомлень загального характеру на кшталт "визначте пріоритети ваших завдань" і "обмежте відволікаючі фактори". Якщо ви хочете, щоб чат-бот був максимально корисним, розкажіть йому про свій план.

Використовуйте ШІ, щоб спланувати поїздку.

Насправді значно кращою рекомендацією буде використання для цієї цілі Vacation planner у Copilot від Microsoft, але враховуючи, що вони побудовані на одній і тій де мовній моделі GPT, результат мав би бути однаково добрим. Єдина різниця в тому, що розділ Vacation planner у Copilot вже налаштований на планування відпустки, тож вам достатньо перейти у відповідне меню праворуч і сказати чат-боту, куди ви хочете поїхати, тоді як з ChatGPT потрібно буде сформулювати довший і детальніший запит.

Визначення пріоритетності завдань.

До речі, у тому ж Copilot також є розділи для планування тренувань, куховаріння та навіть дизайну.

Якщо ви надасте ChatGPT список функцій, він може порадити, які з них є найбільш важливими і навіть які можна об'єднати. Чим більше інформації ви надасте, тим кращими будуть результати. Це може означати перелік необхідних вам інструментів, час, який, на вашу думку, займе кожне завдання, або те, наскільки ви мотивовані виконувати кожне завдання.

Так, наприклад, ви можете скласти список робіт, які потрібно виконати по дому, від фарбування паркану до заміни лампочки й прибирання під'їзної доріжки. Додайте таку інформацію, як складність роботи, інструменти, які вам знадобляться, і навіть прогноз погоди, і ви отримаєте розумний розклад від ChatGPT.

Скористайтеся кастомними GPT.

Відтепер усім охочим в ChatGPT доступна нова вкладка "Ознайомитися з GPT", яка відкриває доступ до вузькоспеціалізованих моделей ШІ. Тут ви знайдете моделі, які вже натреновані на конкретні завдання – створення зображень, написання кращого тексту, робота з дизайном у Canva, створення логотипів, аналіз даних, догляд за рослинами, освітні системи, програмування, розваги та десятки, якщо не сотні, інших. Підберіть для тебе те, що вам потрібно.

Керування вашим розкладом.

Стрічка ChatGPT деталізує всі ваші зобов'язання і може оптимізувати ваш розклад, заощаджуючи при цьому час. Як і раніше, що більш детальною буде інформація, тим краще. Вкажіть, що у вас є в календарі, що ці зустрічі передбачають щодо часу на дорогу і підготовку, і що вам потрібно, щоби брати в них участь.

Спроба поєднати особисті та робочі зобов'язання — зустрічі, тренування в спортзалі, сімейні подорожі, навіть перегляд фільмів — дає непогані результати. Рекомендації щодо економії часу зазвичай добре аргументовані (ви також можете додати додаткові деталі, наприклад, бажання мати більше особистого часу або навчитися новому хобі). Можливо, ChatGPT може виявити закономірності у вашому розкладі, які інакше ви б не помітили.

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Оцінка часу.

ChatGPT вміє визначати, скільки часу займе виконання окремих завдань — точніше, текст, на якому він тренується, містить кілька розумних оцінок від реальних людей. Якщо ви не знаєте, скільки часу доведеться витратити на фарбування цілої кімнати або будівництво будиночка для вашого собаки, ChatGPT може вам допомогти.

Звісно, вам доведеться вказати деякі деталі — наприклад, розмір вашої ванної кімнати, — але це може мінімізувати ризик того, що ваш графік буде заплутаним. До того ж штучний інтелект підкаже вам, які матеріали та інструменти потрібні для кожної роботи, а це означає, що ви більше не витрачатимете час через те, що у вас немає необхідних інструментів.