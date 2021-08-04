Чаус не зможе отримати умовний строк чи звільнення від кримінальної відповідальності, – юрист

На відповідному етапі триває досудове засідання, справа щодо Миколи Чауса ще не завершена. Її не передавали з обвинувальним актом для розглядом по суті. Тому наразі суддя має статус підозрюваного.

Очевидно, що після обрання йому запобіжного заходу, справа повинна дійти до свого логічного завершення. Про це в ефірі на 24 каналі повідомив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Що чекає на Миколу Чауса

За його словами, після того, як розслідування завершать, справу необхідно передати до Вищого антикорупційного суду.

Навіть у випадку укладення якоїсь угоди, надання показань, викривання інших осіб, це не допоможе Чаусу отримати умовний строк або взагалі отримати звільнення від кримінальної відповідальності,

– наголосив Валько.

Попри це, як відзначив юрист, це може допомогти отримати судді менший строк.

Про заставу

Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід Миколі Чаусу. Засідання відбувалося у закритому режимі. Екссуддя втік у Молдову, коли його викрили на великому хабарі. Детективи НАБУ 3 серпня оголосили Чаусу про підозру у справі про хабарництво. Раніше чоловік знайшовся в одному з сіл на Вінниччині.

У випадку, якщо слідчий суддя визнає докази достатньо обґрунтованими для обрання запобіжного заходу, він зобов'язаний визначати заставу, якщо це буде тримання під вартою, альтернативний запобіжний захід.

"У 2017 році перша інстанція (це був Солом'янський суд) обрала для Чауса альтернативну заставу в розмірі 3,7 мільйона гривень", – відзначив Валько.

Засідання схоже із 2017 роком

Він нагадав, що у 2017 році вже розглядали клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу заочно. Тоді щодо нього суд обрав заочно тримання під вартою.

На той час Чаус був і в міжнародному, і в національному розшуку.

"Фактично нинішнє судове засідання по багатьох моментах, по фактах, по доказах, буде схоже з тим, що було тоді", – сказав юрист.

Юрист сказав, що чекає на Чауса: дивіться відео