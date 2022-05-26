Чаус закликав не вірити фейкам росіян про евакуацію з Чернігова та області

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус звернувся до мешканців області через інформацію про буцімто евакуацію. Він наголосив, що це фейк та закликав не вірити цьому.

В'ячеслав Чаус повідомив, що через вкид про евакуацію, до ОВА надходить дуже багато запитів. Однак голова ОВА нагадав, що ворожі інформаційні війська працюють, тому важливо не вірити фейкам.

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Необхідності в евакуації немає

Голова Чернігівської ОВА наголосив, що поки що потреби в евакуації з області немає. Якщо така потреба з'явиться – про це неодмінно повідомлять. Тому Чаус закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел.

У мене велике прохання: нічого не змінилося, ми довіряємо інформації виключно з офіційних джерел. Якщо буде потреба в евакуації, ми про це обов’язково скажемо і забезпечимо її реалізацію,

– наголосив Чаус.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація в Чернігівській області стабільна. Окупанти періодично обстрілюють прикордонну зону, однак наші Збройні Сили реагують на обстріли, а бійці Держприкордонслужби сумлінно виконують свої обов'язки. Тому В'ячеслав Чаус попросив мешканців Чернігівщини зберігати спокій.

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