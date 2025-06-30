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24 Канал Новини України "На ротацію": у окупований Маріуполь прибула колона вантажівок з чеченцями
30 червня, 12:26
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"На ротацію": у окупований Маріуполь прибула колона вантажівок з чеченцями

Сергій Попович
Основні тези
  • До окупованого Маріуполя прибула колона з понад 15 російських армійських вантажівок з чеченськими військовими.
  • Чеченські підрозділи планують перекинути до Запорізької області для заміни інших частин в рамках ротації.
  • Це найбільше скупчення чеченських формувань у Маріуполі з 2023 року, що підтверджує мілітаризацію міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували масштабне прибуття військових з Чечні. В місто ввійшла колона з понад 15 російських армійських вантажівок.

Про це у понеділок, 30 червня, розповів колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрющенко Time.

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У Маріуполь прибула колона з чеченцями

За словами Петра Андрющенка, техніка прибула до Маріуполя напередодні. Згідно з інформацією джерел, чеченські підрозділи найближчим часом планують перекинути до Запорізької області – йдеться про напрямки Енергодара, Мелітополя та Василівки, де вони мають замінити інші частини в рамках ротації.

Андрющенко підкреслив, що це найбільше зафіксоване скупчення чеченських формувань у місті з 2023 року.

Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста,
– наголосив Петро Андрющенко.


Колона чечнців у Маріуполі / Фото: Андрющенко Time


Чеченці в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time