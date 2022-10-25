Ви ж не забули, – Данілов звернувся до чеченців, які воюють на боці Росії

В Україні багато чеченців воюють на боці Росії. Але їм радять воювати за свою власну незалежність від країни-агресорки.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він відповів на слова глави Чечні Кадирова про те, що українські міста "потрібно стирати з лиця землі".

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Данілов звернувся до чеченців

За його словами, чеченцям треба йти з України і воювати за незалежність Ічкерії, поки не пізно.

Це найкраща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з лиця землі місто Джохар (Грозний)

– зазначив Данілов.

Він наголосив, що якщо не знищити Росію, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей.

Зверніть увагу! Чеченська республіка Ічкерія була окупована Росією у 2000 році.

Нагадаємо, що 18 жовтня український парламент визнав Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Також Верховна Рада засудила вчинення геноциду чеченського народу. За відповідну постанову проголосували 287 депутатів.

Депутат Олексій Гончаренко вважає, що це вкрай важливе рішення. Владімір Путін вже дуже давно намагається поневолити чеченський народ, він поставив керувати свого гауляйтера Кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців.

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