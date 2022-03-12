Чеченці застрелили 12 поранених росіян, щоб не мати з ними клопоту, – Данілов

Українська розвідка підтвердила, що чеченці застрелили 12 російських військових. Лише тому, що вони отримали поранення.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів під час єдиного телемарафону 12 березня. За його словами, це ще одне підтвердження того, що Росія ніяка не єдина.

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Данілов неодноразово казав, що Росія – це штучне утворення, а не єдиний етнос. І самі чеченці відносяться до росіян як до людей 2 чи 3 сорту.

Чеченці вбили 12 поранених росіян, який вони мали б відправити в Білорусь до госпіталю, щоб переправити в Росію. Це і є це ставлення, коли в самій Росії чеченці відносяться до росіян як до людей 2 або 3 сорту,

– заявив Данілов.

Ці дані 12 березня підтвердила українська розвідка – чеченці просто не хотіли мати клопоту з пораненими.

Сьогодні наша розвідка дала тому підтвердження, вони (чеченці – 24 канал) вбили 12 хлопців з Російської Федерації, майже пристрілюючи їх, щоб не мати клопоту. Це ще одне підтвердження тому, що ніякої єдиної Росії не існує і це штучне утворення,

– додав секретар РНБО.

Він зауважив, що це "досягнення" Леніна, про якого так любить згадувати Путін у своїх казках. Ленін зібрав різні народності в одну "родину", які наразі чомусь називаються "єдиною Росією".

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