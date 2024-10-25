У Чечні розстріляли росгвардію, на Росії можна остаточно "поставити хрест": аналіз від Світана

У Чечні невідомі розстріляли цілий КАМАЗ путінських росгвардійців. У Росії назріває, а в деяких аспектах вже триває, визвольна боротьба.

А серйозні потрясіння можуть початися саме з Північного Кавказу. Таку думку у щоденному зведенні на 24 Каналі озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Триває процес розвалу Росії

Насамперед мовиться про Ічкерію, Інгушетію та Дагестан. Це ті республіки, де є так звані визвольні армії і всередині, і за межами Росії.

Цей процес триває вже не один рік. Частини цих визвольних армій воюють на нашій території проти росіян ще з 2014 року, особливо Ічкерія,

– зауважив Світан.

За його словами, процес розвалу Росії вже запущений і закінчиться після остаточного розпаду країни-агресорки та утворення нових держав. Іноді він приймає радикальнішу форму, як-от знищення російських військових.

На Росії можна "поставити хрест"

Ситуація в Чечні демонструє, що Росія зсередини починає "пухнути і розриватися". Отже, щоб остаточно "поставити хрест" на країні-агресорці треба розвалити путінську імперію економічно. Є усі економічні важелі, щоб розвалити Росію, як СРСР.

Росію можна розвалити майже "безкровно", як був розвалений Радянський Союз,

– підкреслив Світан.

Це можна зробити продовжуючи планомірно тиснути на Росію санкціями та зниженням ціни на нафту.