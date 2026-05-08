У Чечні активісти спалили автомобіль кадирівської поліції: яскраві кадри

Активісти руху "ОТПОР" спалили автомобіль кадировської поліції у Чечні. Також партизани оприлюднили результати своєї роботи.

Про це пише рух "Атеш" у своєму телеграм-каналі.

Цікаво Троє хлопців: у Львові затримали крадіїв меморіальної таблички відомому борцю проти Москви

Як активісти знищили авто кадирівців у Чечні?

Активісти руху "ОТПОР" розповіли, що спалили автомобіль кадировської поліції, який та використовувала для систематичного залякування та здирництва грошей у місцевих жителів під виглядом "профілактичних перевірок".

Кожен такий удар наближає визволення. Злочинні путінський та кадировський режими впадуть, якщо є кому битися,

– розповіли партизани.

Також вони показали результати своєї роботи.

Активісти "ОТПОР" знищили авто кадирівської поліції у Чечні / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Довідково! "Отпор" – це сучасний громадський рух опору, що діє на тимчасово окупованих територіях України та у Росії, спрямований на ненасильницьку боротьбу проти окупації, а також партизанські акції. Активісти поширюють проукраїнські листівки, проводять акції (наприклад, "Не моя армія") та знищують ворожу техніку/символіку.

Як ще партизани працюють на території Росії?

Агенти руху "Атеш" повідомили про знищення трьох веж зв'язку з модулями радіоелектронної боротьби поблизу Кінгісеппа, Виборга та Луги. За даними руху, це призвело до утворення "сліпої зони" для російської протиповітряної оборони. У "Атеш" стверджують, що диверсія відбулася ще до ударів Сил оборони України по російських портах, через які окупанти експортують нафту.

Крім того, у Воронезькій області Росії агенти руху пошкодили підстанцію, яка забезпечувала електропостачання військових об'єктів. За інформацією "Атеш", інцидент ускладнив постачання боєприпасів і техніки підрозділам російської армії на Харківському напрямку.

Також представники руху заявили про знищення телекомунікаційної шафи ключової вежі зв'язку у селі Горний Щит Свердловської області. Як зазначається, цей об'єкт використовувався для управління та обміну даними Центрального військового округу Росії.