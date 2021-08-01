Чехія готова надати прихисток спортсменці Тимановській, яка боїться повертатись в Білорусь
Джерело:твітер Якуба Кулганека
Легкоатлетку Христину Тімановську намагались силоміць вивезти з Токіо до Білорусі, проте її взяла під охорону поліція Японії. Офіційна Прага запропонувала білоруській спортсменці Христині Тімановській візу.
Все для того, що спортсменка не поверталась у Білорусію. Про це повідомив очільник МЗС Чехії Якуба Кулганека.
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Чехія готова прихистити Тімановську
Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що вважає ситуацію довкола білоруської спортсменки скандальною.
Чехія готова допомогти. За погодженням з президентом та прем'єром ми пропонуємо їй візу для в'їзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас за міжнародним захистом,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, влада Чехії заявила, що чеське посольство в Токіо також готове допомогти.
Що відомо про скандал з Христиною Тімановською
- 1 серпня білоруську спортсменку Христину Тімановську намагались насильно вивезти з Японії. Причина полягала у тому, що легкоатлетка розкритикувала білоруське спортивне начальство.
- Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушують дівчину повернутися в країну. Вони навіть купили їй квитки, в аеропорт везуть під охороною.
- Однак Тімановська в аеропорті встигла вчасно звернутись до поліції Японії. Правоохоронці взяли її під охорону.
- Згодом зі спортсменкою зустрівся представник Міжнародного олімпійського комітету. Він пообіцяв взяти під контроль ситуацію. Спортсменку супроводжують представники комітету та організатори Олімпійських ігор.