Чехія надала потяг для евакуаційного рейсу зі станції "Чоп" 3 березня

3 березня 2022 , 02:02
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Джерело:

пресслужба Укрзалізниці

Евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп, що на Закарпатті, вирушить 3 березня. Він прямуватиме до Чехії.

Як повідомили в Укрзалізниці, рухомий склад надасть чеський перевізник. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії. 

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Рейс прямує через Кошіце, Остраву та Прагу. Посадка на поїзд здійснюється за наявності закордонного паспорта.

Відправлення з вокзалу у Чопі заплановане на 16:40 3 березня. Однак митний контроль слід пройти до 15:30.

Пріоритет надають жінкам та дітям. Зауважимо, що проїзд безкоштовний. 

Як добратись до Чопа 

  • Дістатися до Чопа можна зі Львова: поїзд №7617/7618. Потяг о 00:40 вирушатиме зі Львова. 
  • Також зі Львова до Чопа курсує поїзд № 7619/7620  о 05:27.
  • Крім того, зі станції "Чоп" до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 поїздів угорського формування.

Інші евакуаційні рейси 

В Укрзалізниці нагадали, що зі залізничної станції "Чоп" кожні три години відправляються регулярні поїзди Чоп – Захонь, що в Угорщині. На залізничних вокзалах організували харчування та медичну допомогу.

Посадка здійснюється при наявності квитка та паспорта. 

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Автор: Тетяна Сукач