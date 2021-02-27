Чехія продовжила надзвичайний стан через COVID-19: які обмеження продовжують діяти

Уряд Чехії заявив про продовження режиму надзвичайного стану ще на 30 днів. Причиною цього стала важка епідеміологічна ситуація в країні.
Джерело:Novinky
Відтак, надзвичайний стан у Чехії триватиме до 28 березня. Він передбачає низку жорстких карантинних обмежень.
Важливо Чехів зобов'язали одягати по 2 захисні маски одночасно
Які правила діятимуть у Чехії
- З 1 березня маски обов'язково носити на вулиці незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми чи ні. Винятком є ситуації, коли людина перебуває на самоті. Маски будуть обов'язковим на робочому місці, а також у магазинах, закладах та в транспорті.
- З понеділка школи, садочки та дитячі групи не працюватимуть, за винятком тих, які відвідують діти медичних працівників.
- Протягом місяця діє заборона на пересування між регіонами, не дозволяється виїжджати за межі району, де людина прописана.
- Вигул собак вночі можливий лише в радіусі 500 метрів від помешкання.
Раніше у МОЗ Чехії поскаржилися, що карантин втратив свою ефективність у боротьбі з коронавірусом. Адже люди продовжують порушувати обмеження, а владі постійно доводиться їх продовжувати.
Яка ситуація з COVID-19 у Чехії
- Останній тиждень кількість нових заражень у середньому є на 3 тисячі більшою, ніж тиждень тому.
- Середній показник захворюваності становить 761 на 100 тисяч населення, в деяких районах показник перевищує 1000.
- За даними Worldometers, від початку пандемії у Чехії коронавірус підхопили понад 1,2 мільйона людей. З них 20 194 хворих, на жаль, померли. Водночас трохи більше за 1 мільйон – одужали.