Чехія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Чеський уряд погодив нову партію військової допомоги Україні на суму понад 8 мільйонів крон (350 тисяч доларів).

Уряд Чехії 15 червня обговорив подальшу допомогу Україні, але через секретність прем'єр-міністр Петро Фіала не розкрив деталі запланованої підтримки. За його словами, чеська допомога Україні є безперервною.

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Сьогодні ми обговорювали подальшу підтримку в конфіденційному режимі, тому я б залишився при цьому,

– сказав прем'єр-міністр Чехії.

Стосовно безпеки поставок, за його словами, необхідно не публікувати ключову інформацію надто рано і проявляти необхідну обережність.

Що увійде в нову парію допомоги

Але перед засіданням Кабміну міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що Чехія й надалі допомагатиме Україні. За її словами, прийнято рішення про поставку протихімічних засобів, а також готується ще одна партія боєприпасів. Пізніше вона повідомила чеському телебаченню, що ця військова допомога коштувала трохи більш як вісім мільйонів крон.

Також 15 червня Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Чехії. Після промови Чернохова заявила, що Фіала пообіцяв подальшу допомогу.

"Я вважаю, що це наш обов’язок, тому що, якщо ми не будемо вчитися на своїй історії, ми можемо її повторити, це дуже чітко сказав Володимир Зеленський. Війна в Україні переходить у фазу замороженого конфлікту. Це те, через що Володимир Путін хоче, щоб ми сприйняли", – сказала вона.

Як Чехія допомагає Україні

Чехія була однією з перших країн, яка надала Україні конкретну військову допомогу у через повномасштабне вторгнення Росії в країну.

Згідно з попередньою заявою Чернохової, чеський уряд надав Україні військових матеріалів на суму понад 3,5 мільярда крон (147,5 мільйона доларів) до кінця травня, а далі мають бути поставки на суму від 600 до 700 мільйонів крон (до29,5 мільйона доларів).

Відомо, що Чехія постачала в Україну стрілецьку зброю, ракети, медичного обладнання, артилерійські боєприпаси та важке озброєння.

Крім того, чеська держава та неурядові організації відправляють в Україну гуманітарну допомогу, в основному медичні товари, харчі, а також два тимчасові мости.

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