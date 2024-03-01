Нідерланди допоможуть Чехії закупити 800 тисяч боєприпасів для України, – Рютте

Вдень 1 березня стало відомо, що Нідерланди виділять для України новий пакет військової допомоги. Водночас уряд країни допоможе Чехії у закупівлі артилерійських снарядів для нашої держави.

Йдеться про 800 тисяч боєприпасів для України. Про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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Нідерланди допоможуть Чехії у закупівлі

Марк Рютте зауважив, що Збройні Сили України потребують більше систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також більше артилерійських боєприпасів.

Тому, за його словами, у фокусі Нідерландів наразі є збільшення оборонного виробництва й пошук шляхів у тому, яким чином вдасться подолати перебої у постачанні озброєння для нашої держави.

Наприклад, Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тисяч боєприпасів. І це станеться найближчими тижнями,

– заявив Рютте.

Прем'єр-міністр Нідерландів наголосив, що країна виділить ще 250 мільйонів євро на допомогу Україні. Він переконаний у тому, що держави-члени НАТО доєднаються до такої ініціативи.

Політик також додав, що Нідерланди зроблять все для того, аби впевнитися, що ці боєприпаси будуть поставлені до України так швидко, наскільки це буде можливо.

Що увійшло у пакет допомоги Нідерландів

За даними пресслужби оборонного відомства Нідерландів, країна також надасть Україні 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), 8 воєнізованих річкових патрульних катерів і бойових катерів CB90.

Як зазначив Рютте, Нідерланди передадуть 22 патрульних човни для ДПСУ та поліції.

Нагадаємо, що з грудня 2023 року Нідерланди вже передали Україні різні типи боєприпасів, радіолокаційні системи й зброю, таку як гвинтівки й кулемети. Крім того, до України вирушили польові шпиталі, намети й аксесуари, генератори й численні медичні засоби.

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