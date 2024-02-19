800 тисяч боєприпасів для України: Чехія закликає союзників швидко їх викупити

Міністр закордонних справ Чехії закликав Європу бути "гнучкою" у пошуку способів закупівлі боєприпасів для української армії. Чехія знайшла 800 тисяч снарядів і закликає союзників надати фінансові ресурси для їх придбання.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Сотні тисяч артснарядів для України

Він зазначив, що його країна знайшла снаряди на світовому ринку, і зараз треба швидко їх закупити. Ян Ліпавський наголошує, що Україні терміново потрібні боєприпаси.

Варто сприймати це як заклик до міжнародної спільноти, до європейських країн бути дуже ефективними та гнучкими у пошуку способу закупівлі цих боєприпасів, які Україні терміново необхідно для захисту від Росії,

– сказав міністр.

Він зазначив, що має на увазі всі європейські країни, а не лише держави Євросоюзу. Ліпавський додав, що треба шукати "найефективніші способи придбання цих боєприпасів".

Про які снаряди мовиться

На Українському ланчі, який проходив у рамках Мюнхенської конференції з безпеки, президент Чехії Петр Павел повідомив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів, які можна передати на потреби Збройних Сил України. Надати допомогу можна найближчими тижнями, однак для цього необхідно знайти фінансування.

Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо,

– заявив Павел.

Він наголосив, що країнам Заходу необхідно посилити допомогу Україні. Павел додав, що країнам Європи необхідно бути такими ж іновативними та гнучкими, як українські солдати.