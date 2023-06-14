У Чехії винесли вирок чоловікові, який хотів зірвати прапор України з празького музею

У Чехії засудили Ярослава Попелька, який намагався зірвати український прапор з Національного музею під час антиурядової демонстрації в Празі. Чоловік отримав покарання у вигляді чотирьох місяців умовного терміну з випробувальним періодом тривалістю 1,5 року.

Інцидент стався 11 березня під час масових протестів, які називалися "Чехія проти бідності" на Вацлавській площі.

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Прокуратура стверджувала, що Попелько навіть після закінчення зібрання закликав натовп проникнути до будівлі Національного музею та зняти прапор України, що був піднятий як символ солідарності з українським народом.

Суддя визнав, що Попелько мав намір проникнути до будівлі Національного музею силою з метою розбурхати натовп, створити напругу та спровокувати злочин. За словами судді, дії обвинуваченого перевищили межі свободи слова.

Як наслідок – Попелька засудили до чотирьох місяців умовного терміну з випробувальним періодом тривалістю 1,5 року. Також йому заборонено перебувати в Празі протягом 18 місяців. Цю інформацію повідомило видання České noviny.

Як це прокоментував сам обвинувачений

Сам Попелько відзначив, що вважає неприйнятним, щоб на будівлі Національного музею розміщувався прапор іншої країни. За його словами, багатьом цей символ "докучає", а його намагання зняти прапор пов'язані з його переконанням, що Україна несе відповідальність за вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у 1968 році.

Інцидент стався 11 березня під час масових протестів, які називалися "Чехія проти бідності" на Вацлавській площі. Прокуратура стверджувала, що Попелько навіть після закінчення зібрання закликав натовп проникнути до будівлі Національного музею та зняти прапор України, що був піднятий як символ солідарності.

Попри цей випадок, підтримка України у світі продовжує збільшуватися, і одним з екстравагантних прикладів цього став конгресмен США Дон Бейкон з Небраски. Він оприлюднив фото українського прапора, який має особливий вигляд.

На прапорі зображена гримуча змія. Проте тут все не так просто, оскільки це поєднання українського стяга з Гадсденівським прапором. Останній має історичне значення для США і є одним з символів лібертаріанства. Оригінально, цей прапор має жовте полотно з зображенням гримучої змії, готової до атаки, та написом "Не наступай на мене". У нашому випадку, гримуча змія зображена на прапорі України, а під нею розташований напис "Іди н***й".