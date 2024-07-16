Активістам у Чехії загрожує в'язниця за малювання прапора України біля будинків росіян

У Чехії проти активістів групи "Kaputin!" порушили кримінальну справу. Усе через те, що вони намалювали український прапор перед будинками, які орендує Росія.

Акція була проведена на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Активістам загрожує до трьох років ув'язнення за пошкодження майна, яке оцінюють у 50 тисяч чеських крон.

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Що відомо про кримінальну справу проти чеських активістів

Активісти заявили, що їхня акція мала привернути увагу до річниці початку великої війни проти України та відсутності підтримки Києва з боку західних країн. Під час акції російські мешканці будинків кричали на активістів зі своїх балконів, а один із жителів кинув у них яйце.

Чеська поліція хоче притягнути до відповідальності сімох осіб, які намалювали український прапор у празькому районі Бубенч у лютому, перед житловим комплексом, який орендує Росія. Тепер їм загрожує до трьох років позбавлення волі за пошкодження майна.

Речник празької поліції Ріхард Грдіна зазначив, що збитки в результаті акції оцінюють у 50 тисяч чеських крон. За його словами, розмальована територія є охоронюваною зоною.

Я можу підтвердити, що у цій справі було розпочате кримінальне провадження. У цьому випадку йдеться про кримінальний злочин, оскільки завдані збитки були оцінені експертним висновком майже у 50 тисяч чеських крон. Семеро осіб підозрюють у скоєнні злочину – пошкодження іноземної власності, оскільки вони вчинили цей акт на об'єкті, який користується захистом відповідно до іншого правового регулювання,

– пояснив Грдіна.

Прапор України намалювали біля житлового комплексу посольства Росії. За словами активістів, ця територія є громадською та власністю чеської держави, і російське посольство не має договору на її використання.

Член групи "Kaputin!" Вацлав Немец висловив здивування звинуваченнями.

"Ми вважаємо, що, враховуючи весь контекст, це мало б бути кваліфіковане лише як проступок. Для нас не йшлося про пошкодження чужого майна. Це був політичний протест, який ми вважаємо набагато серйознішим, ніж якийсь малюнок на тротуарі", – зазначив він.

До слова, після російського удару по "Охматдиту", посольство Росії у Празі було облите червоною рідиною, що імітує кров. Ця акція була спрямована на те, щоб підкреслити, що країна-агресорка систематично обстрілює мирні міста України.