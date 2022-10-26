У Чехії на пам'ятнику червоноармійцю домалювали пральну машинку: промовисте фото

У Чехії невідомі вирішили дещо видозмінити пам'ятник червоноармійцю. Зокрема, на постамент домалювали пральну машинку.

У Чехії червоноармієць стоїть на пралці

То ж тепер червоноармієць стоїть на пральній машинці – найбільшому здобутку, з яким російська армія йшла з Київщини.

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Крім того, статую обмалювали червоним кольором, який може символізувати кров. Це трапилося у чеському місті Літомержіце.



У Чехії розмалювали пам'ятник червоноармійцю / Фото Novinky.cz

Мер міста Радек Леві повідомив, що фарбу з пам'ятника зітруть, а біля нього розмістять табличку, яка вказуватиме на "історичний контекст".

Технічні служби міста з’ясовуватимуть, чим розмалювали пам’ятник. Після того буде обраний відповідний спосіб видалення, щоб він також був щадним для статуї,

– заявив міський голова.

До речі, це не вперше пам'ятник вирішили обмалювати. У садах Jiráskových червоноармієць стоїть ще з 1975 року. У 2011 році місто обговорювало демонтаж статуї у зв'язку з відновленням садів. Однак вирішили, що червоноармієць має залишитися на основі міжнародної угоди між Чехією та Росією.

Чому на пам'ятнику зобразили пральну машинку

Коли весною російська армія втекла з Київської області, всьому світу відкрилася дикість держави-агресорки. Путінські солдати вбивати, катували та ґвалтувати цивільне населення. При цьому вони масово грабували будинку українців. У Росію з Білорусі тоннами відправляти пральні машинки, унітази, іншу побутову техніку, одяг, словом – геть усе.

То ж тепер російська армія асоціюється з тими, хто в XXI столітті втікає з поля бою з пральними машинками.

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