У Чехії сталася ДТП з 40 автомобілями: промовисті фото з місця події

На трасі, яка веде до Праги у Чехії, зіштовхнулися десятки авто. Рух дорогою тимчасово заблокований. За попередньою інформацією, постраждали6 людей.

ДТП трапилася приблизно о 11:00 біля міста Жебрак – на 33 кілометрів траси D5. Автомобілі розкидало уздовж 150-метрової ділянки дороги.

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Спочатку з'явилася інформація про 10 постраждалих вантажівок та 15 легковиків. Втім, згодом правоохоронці уточнили, що насправді мовиться про 14 фур та 24 менших авто.

Що відомо про постраждалих

6 людей зазнали травм внаслідок аварії. Більшість не потребувала госпіталізації, медики надали усю необхідну їм допомогу на місці. Втім, 2 потерпілих довелося транспортувати до Праги гелікоптерами.

Ймовірна причина – ожеледь

Місцеві поліцейські не називають остаточної причини аварії. Втім, найімовірніше, що причина – ожеледь. Коли згадану ділянку траси знову відкриють для руху машин – поки невідомо.

Десятки машин потрапили у ДТП на шляху до Праги / Фото поліції

Усі обставини інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці. На місце ДТП прибув спеціальний автобус, в якому облаштували пункт обігріву та евакуації водіїв пошкоджених авто.

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