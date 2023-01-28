У Чехії триває другий тур виборів президента: сайти атакували російські хакери

У Чехії обирають президента. Другий тур виборів стартував 28 січня. Термін чинного глави держави Мілоша Земана закінчується в березні.

У другому турі змагаються колишній прем’єр-міністр Андрій Бабіш та генерал НАТО у відставці Петр Павел. Останній має перевагу над Бабішем. Перші результати оголосять вже в суботу.

До речі Чехія не може передати Україні танки Leopard 2, бо вони потрібні їй для власного захисту

Позиція кандидатів щодо України

Павел рішуче виступив за подальшу військову допомогу Україні проти вторгнення Росії. Натомість Бабіш мав тісні зв’язки з угорським президентом Віктором Орбаном, який неодноразово відзначався скандальними заявами щодо України.

Також Бабіш побоюється, що війна в Україні може поширитися на Центральну Європу, та говорить про "посередництво" у переговорах між Росією та Україною.

Атака російських хакерів

Під час другого туру чеські сайти атакували російські хакери на чолі з групою NoName057(16), повідомляє Czech Radio. Зокрема, під атакою були сторінки кандидата на пост президента Петра Павела, сайт "Сторож держави" та сайт Міністерства закордонних справ.

Компанія із забезпечення безпеки Check Point попередила, такі атаки можуть тривати протягом вихідних. Серйозних наслідків для інформаційної безпеки атаки не мали.

До речі, таке було і під час першого туру виборів.