У Чехії на зброю для України пожертвували вже майже мільярд крон

Багато країн допомагають фінансово Україні у війні. Лише в Чехії за понад місяць змогли зібрати майже мільярд чеських крон на придбання зброї для ЗСУ.

Гроші пожертвували на спеціальні рахунки посольства України у Чехії.

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Посольство повідомило, що вже отримало 977 мільйонів чеських крон – це близько 40 мільйонів євро. Внески зробили 115 тисяч "донорів".

Кампанію запустили 5 березня, її спільно координують посольство та уряд Чехії. Кошти надходять на спецрахунок посольства, а експерти Міноборони Чехії допомагають із придбанням необхідного озброєння.

Ми купуємо переважно у чеських виробників, але загалом – по всьому світу… Те, що раніше займало з десяток днів, зараз робиться за кілька годин,

– зазначив заступник міністра оборони Томаш Копечний.

Хто пожертвував найбільше

Цікаво, що найбільшим “донором” стала компанія Seznam CZ, яка перерахувала на зброю для України 100 мільйонів крон. Другий найбільший "донор" – Jablotron із внеском 50 мільйонів крон. Великі суми внесли також Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group.

В уряді Чехії навіть запропонували додатковий стимул для компаній, які жертвують кошти на зброю для України, та пропонують податкову знижку.

До слова, глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає більше зброї. Мовиться про постачання від країн ЄС. За його словами, Євросоюз пришвидшився, але потрібно працювати ще швидше.

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