Чекаємо "гостей", – Миколаївщина готується до оборони
28 лютого 2022 , 00:54Читать новость на русском
Джерело:"Сегодня"
З боку Херсона на Миколаїв рушили російські військові. Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Також він розповів, яка система сигналів є в окупантів – щоб місцеві орієнтувалися. І застеріг, щоб чекали "гостей".
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Миколаїв готується до атаки росіян
Глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів про те, які сигнали використовують окупанти:
- Біла ракета – приготуватися до виходу.
- Дві білі ракети – старт.
- Жовта – перепона.
- Червона – стоп, розворот додому.
Дві білих вже було. Тобто вони до нас виїхали з боку Херсона. Так що... Чекаємо "гостей",
– попередив голова ОДА.
Тримаймо стрій!
Звернення голови ОДА – у відео:
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