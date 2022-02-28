Чекаємо "гостей", – Миколаївщина готується до оборони

З боку Херсона на Миколаїв рушили російські військові. Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також він розповів, яка система сигналів є в окупантів – щоб місцеві орієнтувалися. І застеріг, щоб чекали "гостей".

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Миколаїв готується до атаки росіян

Глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів про те, які сигнали використовують окупанти:

Біла ракета – приготуватися до виходу.

Дві білі ракети – старт.

Жовта – перепона.

Червона – стоп, розворот додому.

Дві білих вже було. Тобто вони до нас виїхали з боку Херсона. Так що... Чекаємо "гостей",

– попередив голова ОДА.

Тримаймо стрій!

Звернення голови ОДА – у відео:

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