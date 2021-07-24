Чекаємо на рішення суду Австрії, – американський дипломат про екстрадицію Фірташа

Про очікування США розповів заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент. Він наголосив, що процес розпочався ще 7 років тому.

Раніше Продовжуємо працювати з австрійцями, – Держдеп США про екстрадицію Фірташа

Кожна людина в Австрії має право на апеляцію, – Кент

І донині ми чекаємо. Кожна людина в Австрії має право на апеляцію. Чекаємо на остаточне рішення судової системи Австрії,

– пояснив Кент.

Тим часом терпіння закінчується у конгресменів. Вони ще 22 червня звернулись до Білого дому проханням зайнятись екстрадицією Фірташа. Адже тривалість судового процесу, на думку американських політиків, може свідчити про те, що звинувачений бізнесмен міг "домовитись" з австрійським судом. Саме тому Австрія затягує офіційні відповіді на запити США.

У чому США звинувачують Фірташа

Ще у 2014 році українському бізнесмену висунули звинувачення у хабарництві.

Мовиться про змову з метою виплати 18,5 мільйона доларів хабаря.

Таку суму мали дати індійським чиновникам задля придбання титанової шахти.

Цю продукцію Фірташ начебто хотів продати американській компанії Boeing.

Практично з цього часу Фірташ перебуває на території Австрії.

У 2014 році він був заарештований австрійськими правоохоронцями на вимогу США.

Бізнесмен вийшов на волю під рекордну заставу у 125 мільйонів євро.

Процес екстрадиції Фірташа тягнеться роками: Верховний суд країни дозволив екстрадицію, проте це зупинив суд нижчої інстанції.

До теми Закрити компанії Фірташа – це нісенітниця, – Данілов

РНБО ввела санкції проти Фірташа

Зазначимо, що санкції проти Дмитра Фірташа ввела і Рада нацбезпеки та оборони України 18 червня. Причина – той самий "титановий бізнес". Сировину, кажуть у РНБО, постачали на російські підприємства.