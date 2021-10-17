Чекаємо вдома, – Арахамія записав відео на підтримку Саакашвілі

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія записав відеозвернення на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Той, нагадаємо, перебуває у грузинській в’язниці.

Саакашвілі таємно заїхав до Грузії, де його заочно засудили до кількох років позбавлення волі. І там його затримали правоохоронці. У тюрмі політик оголосив голодування.

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"Слуга народу" в особі Арахамії висловила підтримку Саакашвілі

Оскільки Міхеіл Саакашвілі є громадянином України (причому двічі – перший раз паспорт видав президент Порошенко, потім він же його забрав, а потім вже президент Зеленський повернув). Тож українська влада публічно заявляє, що буде захищати його інтереси за кордоном, як і будь-якого громадянина.

І от 16 жовтня у телеграм-каналі самого Міхеіла Саакашвілі з'явилося відео, у якому фігурує глава монобільшості, депутат зі "Слуги народу" Давид Арахамія. Оскільки у зверненні звучить слово "ми", можна припустити, що Арахамія мовив від імені партії.

Я – Давид Арахамія, голова президентської партії "Слуга народу" й лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Міхеілу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайного звільнили,

– заявив Арахамія.

І додав: "Міхеіле, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас дома!"

Дещо згодом, що цікаво, Міхеіл Саакашвілі опублікував схоже відео за участі журналіста Дмитра Гордона. Той також хвалить політика і каже, що хоче бачити його на свободі.

Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії