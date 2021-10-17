Чекаємо вдома, – Арахамія записав відео на підтримку Саакашвілі
Джерело:телеграм-канал Михеіла Саакашвілі
Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія записав відеозвернення на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Той, нагадаємо, перебуває у грузинській в’язниці.
Саакашвілі таємно заїхав до Грузії, де його заочно засудили до кількох років позбавлення волі. І там його затримали правоохоронці. У тюрмі політик оголосив голодування.
Зверніть увагу У Грузії двоє в'язнів загинули під час пожежі в тюрмі, сусідній з в'язницею Саакашвілі
"Слуга народу" в особі Арахамії висловила підтримку Саакашвілі
Оскільки Міхеіл Саакашвілі є громадянином України (причому двічі – перший раз паспорт видав президент Порошенко, потім він же його забрав, а потім вже президент Зеленський повернув). Тож українська влада публічно заявляє, що буде захищати його інтереси за кордоном, як і будь-якого громадянина.
І от 16 жовтня у телеграм-каналі самого Міхеіла Саакашвілі з'явилося відео, у якому фігурує глава монобільшості, депутат зі "Слуги народу" Давид Арахамія. Оскільки у зверненні звучить слово "ми", можна припустити, що Арахамія мовив від імені партії.
Я – Давид Арахамія, голова президентської партії "Слуга народу" й лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Міхеілу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайного звільнили,
– заявив Арахамія.
І додав: "Міхеіле, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас дома!"
Дещо згодом, що цікаво, Міхеіл Саакашвілі опублікував схоже відео за участі журналіста Дмитра Гордона. Той також хвалить політика і каже, що хоче бачити його на свободі.
Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії
- Колишнього президента Грузії та нинішнього глави Нацради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі вже 2 тижні утримують у в'язниці в Грузії. А все тому, що політика там ще у 2018 заочно засудили до кількох років позбавлення волі.
- Сам Саакашвілі справи проти себе називає замовленням Кремля. І на день муніципальних виборів на своїй батьківщині, 2 жовтня, ризикнув повернутися туди. Хоча кордон він перетнув потайки, правоохоронці його все ж знайшли та затримали.
- Наразі політик оголосив та дотримується голодування. Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 тисяч людей вимагали випустити Саакашвілі, а проте мітинг завершився мирно.