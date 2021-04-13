Чекають, коли ситуація буде дуже критичною: про карантин в Україні та чому їх буде ще багато

Обмеження в Україні запроваджують не для того, щоб запобігти колапсу лікарень. А як наслідок цього колапсу.

Про ріст госпіталізацій та нових випадків від лютого до сьогодні

Ми з командою намалювали вам ще графіків про те, що відбувається з COVID-19. Ми їх називаємо графіки для гуманітаріїв.

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На двох графіках ми розмалювали кольорами ріст госпіталізацій та нових випадків від лютого до сьогодні. Кожен день порівнювали з цим же днем попереднього тижня. Скажімо, якщо у якийсь вівторок госпіталізацій більше на 10%-20% ніж у попередній вівторок, то його замальовуємо світло-червоним. Якщо на 20%-40%, то червоний стає темніший і так далі. А якщо госпіталізацій менше – то колір жовтий. Якщо сильно менше – то стає світліший і так далі.



Як вводили обмеження в Україні – госпіталізацї / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка



Як в Україні змінювалась ситуація з COVID-19 після обмежень / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

Що може побачити гуманітарій на цих графіках?

Звичайно, дві великі червоні плями. Це наші два спалахи. Один раз – після того, як покаталися на Буковелі, другий – як відгуляли восьме березня.

Але я хочу показати інше. Нашу стратегію стримування пандемії і те, як ми вводимо карантин. Ця стратегія проста – перевіряти лікарні кожної області на міцність об COVID-19. Вводити карантин тоді, коли міцність не витримує. А поки витримує – не вводити.

Обмеження в Україні запроваджують не для того, щоб запобігти колапсу лікарень. А як наслідок цього колапсу. Саме тому карантин так і не ввели у грудні минулого року – колапс був не достатньо колапсовий для непопулярних дій. Новий рік же.

Зверніть увагу на чорні крапки – це дні, коли в областях вводили карантин "червоного" рівня. Ви, можливо, не бачите в цьому жодної системи. В одних областях червона зона настає доволі швидко після того, як пішов ріст госпіталізацій. У інших – червоні смужки заповнення лікарень тягнуться довго без введення карантину.

Про причини запровадження карантинів в Україні

Насправді поширення вірусу – вторинне. Все залежить від спроможності лікарень. Поки в них є куди класти людей – захворюваності дають рости. Просто тижнями дивляться на те, як росте, росте, росте кількість хворих і кількість тих, кого госпіталізують. А раптом область пропетляє? А ні, не пропетляла. Вмикайте карантин.

У цієї гри в "дотягни до останнього" є своя ціна. У п'ятницю я помагав добрим знайомим у Харкові знайти місце в лікарні для родички з сатурацією менше 70. Її просто не брала швидка – нема куди везти. Знайшли, нам пощастило. А багатьом не пощастило.

Тиждень до того в моїх родичів була ургентна, але не пов'язана з COVID-19 потреба госпіталізації у реанімацію у Києві. Нема куди, все зайнято хворими на коронавірус.

У Києві на ріст госпіталізацій дивилися 33 дні перед тим, як переконатися, що все забито хворими і нарешті ввести обмеження. У Харківській області – 53 дні. Майже два місяці область неслася у стіну. За цим просто спостерігали.

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Зверніть увагу на інші довгі червоні смужки, в кінці яких ще немає "червоних зон". Черкаська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська. Вони теж летять у стіну, там теж будуть карантини. Але тоді, коли люди уже не зможуть покласти до лікарень своїх рідних.

Ось така стратегія. Все під контролем. Наші родичі та їх лікарі, як солдати Жукова, витримають і цю хвилю. В нас їх ще багато.