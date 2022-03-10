Чекають підтвердження тиші: в Сумах почали формувати колони для евакуації людей

Через війну, яку почала Росія, українців вивозять із місць активних бойових дій, зокрема, із Сум. Там триває евакуація вже третій день. У Сумах вже почали формувати колону, проте чекають підтвердження тиші від окупантів.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що рух колони автобусів із людьми зможуть розпочати лише після дозволу.

До теми Сьогодні вдалося евакуювати близько 48 тисяч людей із трьох напрямків

"Чекаємо на підтвердження режиму тиші", – написав Живицький.

За його словами, місця збору для посадки в автобуси оголосять згодом.

Окремо роз'яснення для Сум: ми забезпечимо контроль за посадкою в ті автобуси, які повернуться з Полтави. Туди потраплять виключно вагітні жінки та жінки з дітьми, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю!

– наголосив голова Сумської ОВА.

Живицький додав, що зараз не треба нікуди їхати і мерзнути там. Про місця збору повідомлять згодом.

Зелені коридори на Сумщині на 10 березня

У Сумській області на 10 березня попередньо узгодили 3 "зелені" коридори:

Перший маршрут: Суми – Полтава (через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Суми – Полтава (через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Другий маршрут: Тростянець – Полтава (через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Тростянець – Полтава (через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Третій маршрут: Краснопілля – Полтава (через населені пункти Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

До слова, українців продовжують евакуйовувати із Сумщини – протягом 8 та 9 березня "зеленими коридорами" вдалось вивезти 45 тисяч людей.

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Пояснення для всіх – Як буде відбуватися евакуація / Відео 24 каналу