Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия

Я вот что думаю насчет Сенцова, Павликовой и всех других резонансных сидельцев – путинских заложников, из-за которых сейчас собираются подписные листы, разворачивается компания в медиа, российские и зарубежные випы-селебрети просят Путина о милосердии и так далее.

Тут важно что понимать: Путин – хрестоматийный садист. Чем больше кипеш относительно того или иного человека, тем большее удовольствие доставляет ему его мучения.

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Ах, Макрон просит? Так я его точно уже не выпущу: а поползай у меня в ногах, Эмануэль! Ах, собрали тысячу подписей за имярек? Так в карцер его! Чтоб сгнил! Чтоб захлебнулся в своих соплях, чтобы я видел его слезы, мольбу о пощаде, серый цвет лица...

Чем больше его о чем-то просят, тем сильнее он вырастает в собственных глазах, распухает как раковая опухоль, тем больше он чувствует себя Господом, в чьих руках судьбы и жизни людей...

Всей шумихой вокруг этих людей мы тешим эго этого маленького говнюка, все больше развиваем в нем комплекс Бога. Сами, своими руками отдаляем тот момент, когда они смогут выйти на свободу.

Мое мнение такое: чем меньше шума – тем лучше. Не создавайте ажиотажа и вопрос не дойдет до верха. Ведь это мы своими криками докричались до того, что вопрос обсуждается на уровне президентов. При том, что Путин только куражится и с ухмылкой рассказывает про независимость судов в России: у нас же демократия, как и у вас. Я бы рад помочь, да как?

А что делать? А научится какому-то тихому краудфандингу "под беспризорных детей". И на эти деньги выкупать у следаков и судей этих узников. Гнилость и коррумпированность системы использовать в своих целях. Для этих целей нанимать не краснобая Резника, а тихих решал из бывших фээсбэшников.

И еще можно брать заложников. Например, взять и арестовать где-нибудь в Италии, на озере Комо, Соловьева за уклонение от налогов. Признать его налоговым резидентом Италии и арестовать за многолетнюю недоимку. А потом обменивать. Хоть на Сенцова, хоть на Павликову.

И пусть у него месячные перестанут. И пусть он плачет в итальянском карцере вместе с беженцами-сутенерами из Буркина-Фасо. Они его там еще СПИДом, не дай Бог, наградят. Через жо*у.

А мы будем говорить: "Какой ужас. Звери, чистые звери..."

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