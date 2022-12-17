Очікуємо багато голів: історія та цікаві факти про матчі за третє місце на чемпіонатах світу

17 грудня 2022, 08:00
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Поєдинки за бронзові медалі часто називають непотрібними товариськими матчами. Втім саме у цих іграх на вболівальників нерідко очікувала купа голів та яскраві емоції. Згадуємо, як раніше проходили битви за бронзу ЧС.

У суботу пройде поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу 2022 у Катарі. Збірні Хорватії та Марокко розіграють між собою бронзові нагороди Мундіалю, пише 24 канал.

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Команди виступали в одній групі на цьому ЧС і розписали нульову нічию в першому турі. Далі марокканці вибороли перше місце, а у плей-офф пройшли Іспанію по пенальті та мінімально переграли Португалію.

Хорвати ж посіли другу позицію і двічі поспіль вигравали серії – спочату у Японії, а потім у Бразилії. Втім півфінали команди програли без шансів. Бальканці пропустили тричі від Аргентини, а Марокко поступилось чинним чемпіонам французам з рахунком 0:2.

Історія матчів за бронзу

Матчі за третє місце нерідко викликають відчуття товариських ігор. Втім часто до цієї стадії доходили збірні, для яких будь-який прорив у плей-офф стає вже успіхом. Чому б не завоювати собі визначну медаль при цьому?

Пропонуємо згадати, які команди грали у матчах з третє місце і хто є рекордсменом за цим показником. Варто відзначити, що у 1930 та 1950 роках поєдинків за бронзу не було.

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У першому випадку ФІФА просто не попіклувалась про організацію такого матчу, а у 1950-му була фінальна група. На тому турнірі були відсутні фінал і матч за третє місце, адже доля всіх медалей вирішувалась у фінальному квартеті.

РІК МАТЧ ЗА БРОНЗУ РАХУНОК КОМУ ПРОГРАВ
1934 Німеччина – Австрія 3:2 Чехословаччина
1938 Бразилія – Швеція 4:2 Італія
1950 Швеція
1954 Австрія – Уругвай 3:1 ФРН
1958 Франція – ФРН 6:3 Бразилія
1962 Чилі – Югославія 1:0 Бразилія
1966 Португалія – СРСР 2:1 Англія
1970 ФРН – Уругвай 1:0 Італія
1974 Польща – Бразилія 1:0 ФРН
1978 Бразилія – Італія 2:1 Аргентина
1982 Польща – Франція 3:2 Італія
1986 Франція – Бельгія 4:2 ФРН
1990 Англія – Італія 2:1 Аргентина
1994 Швеція – Болгарія 4:0 Бразилія
1998 Хорватія – Нідерланди 2:1 Франція
2002 Туреччина – Південна Корея 3:2 Бразилія
2006 Німеччина – Португалія 3:1 Італія
2010 Німеччина – Уругвай 3:2 Іспанія
2014 Нідерланди – Бразилія 3:0 Аргентина
2018 Бельгія – Англія 2:0 Франція
2022 Хорватія – Марокко    

Рекордсмени

Топ-збірні за кількістю бронзових медалей:

  • ФРН/Німеччина – 4
  • Бразилія – 2
  • Франція – 2
  • Швеція – 2
  • Польща – 2

Хто частіше за всіх програвав у матчах за третє місце:

  • Уругвай – 3
  • Бразилія – 2
  • Англія – 2

Хто частіше за інших виходив у матчі за третє місце:

  • ФРН/Німеччина – 5
  • Бразилія 4
  • Франція – 3
  • Уругвай – 3

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Цікаві факти про матчі за третє місце:

  • Всього 20 команд хоча б раз грали в матчах за бронзу. З чемпіонів світу лише Аргентина не боролась ніколи за третє місце, адже вигравала всі свої півфінали.
  • При чому для половини із двадцяти команд це були найкращі виступи на ЧС. Десять збірних-учасниць матчів за третє місце так і не виходили у фінал ЧС.
  • Матчі за бронзові нагороди зазвичай дарують багато голів. У 19 поєдинках було забито аж 73 голи – майже по чотири точних удари на гру. Лише у 4-х іграх було забито менше трьох голів.
  • При цьому жодного разу матчі за третє місце не переходили у серію пенальті. Лише у 1986 році знадобились екстратайми, де французи добили бельгійців. 
  • П'ять разів у поєдинках за бронзу грали господарі турніру. Двічі вони перемагали (Чилі у 1962 році та Німеччина – у 2006-му), тричі – поступались. Мова про Італію-1990, Південну Корею-2002 та Бразилію-2014.
  • Зазвичай бронзові нагороди брала команда, яка вилітала в 1/2 фіналу від майбутнього чемпіона (або на другому груповому етапі). Лише у п'яти випадках третьою була збірна, що програла до цього віцечемпіону.
  • Можливо, після матчу Хорватія – Марокко можна буде назвати майбутнього переможця ЧС-2022. Проте в разі перемоги хорватів Аргентині не варто сильно радіти. У двох з п'яти випадків програшу майбутнім віцечемпіонам фігурувала саме Аргентина.
  • На чемпіонатах світу було всього сім випадків, коли один гравець забивав 4+ голи за поєдинок. Один з покерів стався у матчі за третє місце у 1958 році, коли Жюст Фонтен приніс Франції бронзу у грі із ФРН.
  • Хет-триків у іграх за бронзу не було, але двічі футболіст забивали дубль. У 2002 році турок Ільхан Мансиз покарав Південну Корею, а через чотири роки німець Бастіан Швайнштайгер двічі розписався у воротах Португалії.
  • Матч Хорватії та Марокко стане другим випадком, коли за бронзу поборяться команди, які вже грали на тому ж Мундіалі. Минулий відбувся чотири роки тому, коли Бельгія повторно переграла Англію (1:0 у групі і 2:0 у грі за бронзу).
  • Хорвати вдруге поборяться за третє місце. У 1998 році збірна дебютувала на Мундіалях і одразу дійшла до півфіналу. Тоді Шукер і компанія програли Франції, але здолали Нідерланди і завоювали бронзу.

Автор: Анатолій Дерека