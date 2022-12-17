Очікуємо багато голів: історія та цікаві факти про матчі за третє місце на чемпіонатах світу
Поєдинки за бронзові медалі часто називають непотрібними товариськими матчами. Втім саме у цих іграх на вболівальників нерідко очікувала купа голів та яскраві емоції. Згадуємо, як раніше проходили битви за бронзу ЧС.
У суботу пройде поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу 2022 у Катарі. Збірні Хорватії та Марокко розіграють між собою бронзові нагороди Мундіалю, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022
Команди виступали в одній групі на цьому ЧС і розписали нульову нічию в першому турі. Далі марокканці вибороли перше місце, а у плей-офф пройшли Іспанію по пенальті та мінімально переграли Португалію.
Хорвати ж посіли другу позицію і двічі поспіль вигравали серії – спочату у Японії, а потім у Бразилії. Втім півфінали команди програли без шансів. Бальканці пропустили тричі від Аргентини, а Марокко поступилось чинним чемпіонам французам з рахунком 0:2.
Історія матчів за бронзу
Матчі за третє місце нерідко викликають відчуття товариських ігор. Втім часто до цієї стадії доходили збірні, для яких будь-який прорив у плей-офф стає вже успіхом. Чому б не завоювати собі визначну медаль при цьому?
Пропонуємо згадати, які команди грали у матчах з третє місце і хто є рекордсменом за цим показником. Варто відзначити, що у 1930 та 1950 роках поєдинків за бронзу не було.
До теми Дежавю з груповим раундом: хто переможе у матчі за третє місце на ЧС-2022 Хорватія – Марокко
У першому випадку ФІФА просто не попіклувалась про організацію такого матчу, а у 1950-му була фінальна група. На тому турнірі були відсутні фінал і матч за третє місце, адже доля всіх медалей вирішувалась у фінальному квартеті.
|РІК
|МАТЧ ЗА БРОНЗУ
|РАХУНОК
|КОМУ ПРОГРАВ
|1934
|Німеччина – Австрія
|3:2
|Чехословаччина
|1938
|Бразилія – Швеція
|4:2
|Італія
|1950
|Швеція
|1954
|Австрія – Уругвай
|3:1
|ФРН
|1958
|Франція – ФРН
|6:3
|Бразилія
|1962
|Чилі – Югославія
|1:0
|Бразилія
|1966
|Португалія – СРСР
|2:1
|Англія
|1970
|ФРН – Уругвай
|1:0
|Італія
|1974
|Польща – Бразилія
|1:0
|ФРН
|1978
|Бразилія – Італія
|2:1
|Аргентина
|1982
|Польща – Франція
|3:2
|Італія
|1986
|Франція – Бельгія
|4:2
|ФРН
|1990
|Англія – Італія
|2:1
|Аргентина
|1994
|Швеція – Болгарія
|4:0
|Бразилія
|1998
|Хорватія – Нідерланди
|2:1
|Франція
|2002
|Туреччина – Південна Корея
|3:2
|Бразилія
|2006
|Німеччина – Португалія
|3:1
|Італія
|2010
|Німеччина – Уругвай
|3:2
|Іспанія
|2014
|Нідерланди – Бразилія
|3:0
|Аргентина
|2018
|Бельгія – Англія
|2:0
|Франція
|2022
|Хорватія – Марокко
Рекордсмени
Топ-збірні за кількістю бронзових медалей:
- ФРН/Німеччина – 4
- Бразилія – 2
- Франція – 2
- Швеція – 2
- Польща – 2
Хто частіше за всіх програвав у матчах за третє місце:
- Уругвай – 3
- Бразилія – 2
- Англія – 2
Хто частіше за інших виходив у матчі за третє місце:
- ФРН/Німеччина – 5
- Бразилія – 4
- Франція – 3
- Уругвай – 3
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Цікаві факти про матчі за третє місце:
- Всього 20 команд хоча б раз грали в матчах за бронзу. З чемпіонів світу лише Аргентина не боролась ніколи за третє місце, адже вигравала всі свої півфінали.
- При чому для половини із двадцяти команд це були найкращі виступи на ЧС. Десять збірних-учасниць матчів за третє місце так і не виходили у фінал ЧС.
- Матчі за бронзові нагороди зазвичай дарують багато голів. У 19 поєдинках було забито аж 73 голи – майже по чотири точних удари на гру. Лише у 4-х іграх було забито менше трьох голів.
- При цьому жодного разу матчі за третє місце не переходили у серію пенальті. Лише у 1986 році знадобились екстратайми, де французи добили бельгійців.
- П'ять разів у поєдинках за бронзу грали господарі турніру. Двічі вони перемагали (Чилі у 1962 році та Німеччина – у 2006-му), тричі – поступались. Мова про Італію-1990, Південну Корею-2002 та Бразилію-2014.
- Зазвичай бронзові нагороди брала команда, яка вилітала в 1/2 фіналу від майбутнього чемпіона (або на другому груповому етапі). Лише у п'яти випадках третьою була збірна, що програла до цього віцечемпіону.
- Можливо, після матчу Хорватія – Марокко можна буде назвати майбутнього переможця ЧС-2022. Проте в разі перемоги хорватів Аргентині не варто сильно радіти. У двох з п'яти випадків програшу майбутнім віцечемпіонам фігурувала саме Аргентина.
- На чемпіонатах світу було всього сім випадків, коли один гравець забивав 4+ голи за поєдинок. Один з покерів стався у матчі за третє місце у 1958 році, коли Жюст Фонтен приніс Франції бронзу у грі із ФРН.
- Хет-триків у іграх за бронзу не було, але двічі футболіст забивали дубль. У 2002 році турок Ільхан Мансиз покарав Південну Корею, а через чотири роки німець Бастіан Швайнштайгер двічі розписався у воротах Португалії.
- Матч Хорватії та Марокко стане другим випадком, коли за бронзу поборяться команди, які вже грали на тому ж Мундіалі. Минулий відбувся чотири роки тому, коли Бельгія повторно переграла Англію (1:0 у групі і 2:0 у грі за бронзу).
- Хорвати вдруге поборяться за третє місце. У 1998 році збірна дебютувала на Мундіалях і одразу дійшла до півфіналу. Тоді Шукер і компанія програли Франції, але здолали Нідерланди і завоювали бронзу.