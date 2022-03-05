Через 9 днів війни більша частина Повітряних сил України досі боєздатні, – Пентагон

У Пентагоні заявили, що на дев'яту добу повномасштабного російського вторгнення Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил в боєздатному стані.

Про це у коментарі виданню Reuters повідомив неназваний посадовець міністерства оборони США.

Читайте також Над Волновахою збили ворожий Су-25, який бомбив цивільних

В українців досі більша частина їхніх Повітряних сил перебуває в боєздатному стані: включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та системами протиповітряної оборони,

– сказав чиновник.

За його словами, нині російські окупанти перебувають у небі над Україною під загрозою знищення. Незважаючи на те, що загарбники переважають у кількості, вони не можуть протистояти пілотам ЗСУ.

Нагадаємо, що український льотчик "Привид Києва" збив вже 21 літак путінських скажених псів.

Втрати ворога у техніці:

літаки – 33;

гелікоптери – 37;

танки – 251;

ББМ – 939;

засоби ППО – 18;

РСЗВ – 50;

автомобільна техніка – 404;

цистерни з ПММ – 60.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!