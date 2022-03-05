Через 9 днів війни більша частина Повітряних сил України досі боєздатні, – Пентагон
Джерело:Reuters
У Пентагоні заявили, що на дев'яту добу повномасштабного російського вторгнення Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил в боєздатному стані.
Про це у коментарі виданню Reuters повідомив неназваний посадовець міністерства оборони США.
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В українців досі більша частина їхніх Повітряних сил перебуває в боєздатному стані: включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та системами протиповітряної оборони,
– сказав чиновник.
За його словами, нині російські окупанти перебувають у небі над Україною під загрозою знищення. Незважаючи на те, що загарбники переважають у кількості, вони не можуть протистояти пілотам ЗСУ.
Нагадаємо, що український льотчик "Привид Києва" збив вже 21 літак путінських скажених псів.
Втрати ворога у техніці:
- літаки – 33;
- гелікоптери – 37;
- танки – 251;
- ББМ – 939;
- засоби ППО – 18;
- РСЗВ – 50;
- автомобільна техніка – 404;
- цистерни з ПММ – 60.
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