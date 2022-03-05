Через 9 днів війни більша частина Повітряних сил України досі боєздатні, – Пентагон

5 березня 2022 , 00:45
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Джерело:

Reuters

У Пентагоні заявили, що на дев'яту добу повномасштабного російського вторгнення Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил в боєздатному стані.

Про це у коментарі виданню Reuters повідомив неназваний посадовець міністерства оборони США.

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В українців досі більша частина їхніх Повітряних сил перебуває в боєздатному стані: включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та системами протиповітряної оборони,
– сказав чиновник.

За його словами, нині російські окупанти перебувають у небі над Україною під загрозою знищення. Незважаючи на те, що загарбники переважають у кількості, вони не можуть протистояти пілотам ЗСУ.

Нагадаємо, що український льотчик "Привид Києва" збив вже 21 літак путінських скажених псів.

Втрати ворога у техніці:

  • літаки – 33;
  • гелікоптери – 37;
  • танки – 251;
  • ББМ – 939;
  • засоби ППО – 18;
  • РСЗВ – 50;
  • автомобільна техніка – 404;
  • цистерни з ПММ – 60.

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Автор: Олег Васьків