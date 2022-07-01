Через аномальну спеку на підприємстві у Миколаєві спалахнула масштабна пожежа
Джерело:ДСНС
У Миколаєві близько 16:00 спалахнула пожежа на підприємстві. Причиною став не ворожий обстріл, а аномальна спека.
На місці пожежі працюють рятувальники. Орієнтовна площа займання становить 150 квадратних метрів.
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Даних щодо постраждалих немає
Даних про те, чи є постраждалі унаслідок пожежі – немає. Рятувальники продовжують працювати над гасінням пожежі.
За попередніми даними саме спека спричинила пожежу.
Попередня причина горіння – самозаймання через аномальну спеку,
– повідомили в ДСНС.
Пожежа в Миколаєві / Фото ДСНС
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