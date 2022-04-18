Через ажіотаж і спекулянтів Укрпошта ввела обмеження на продаж марки про "русскій корабль"

5 днів тому Укрпошта випустила нову марку з популярною фразою "Русскій корабль іді на**й". Тираж становить 1 мільйон марок, й додруковувати його не планують.

За цей час відбувся шалений ажіотаж – вже продано майже півмільйона екземплярів. Тому, щоб марки зберегли свою історичну цінність, Укрпошта ввела обмеження на продаж.

Читайте більше Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й"

Укрпошта ввела обмеження на продаж марки про "русскій корабль"

Також введення обмежень пов'язане з появою спекулянтів. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за 1 000 доларів. Укрпошта не підтримує це, адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо.

Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки просимо зберігати холодний розум при покупці марок з кораблем. Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині,

– йдеться у повідомленні.

Які будуть обмеження:

Відсьогодні, можна купити не більше ніж 5 листів (1 лист = 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу.

Скасовуються всі замовлення в інтернет-магазині.

Зауважимо, Укрпошта, після випуску популярних марок зі шляхом російського корабля, випустить ще й футболки.

Дивіться також – ЗСУ потопили крейсер "Москва": відео