Через бомбардування "Азовсталі" окупанти створили загрозу повного вимирання Азовського моря

Росіяни готові нищити все живе, що трапляється на їхньому шляху. Загарбники абсолютно не турбуються про жахливі наслідки своїх злочинних дій.

Російські окупанти завдали важких ударів по "Азовсталі" з усієї можливої зброї. Бажання ворога стерти Маріуполь з лиця землі та знищити героїчних захисників міста може обернутися катастрофою.

Читайте також ЄС затвердив план відновлення України та стане ключовим гравцем у відбудові нашої держави

Загроза вимирання Азовського моря

Російські окупанти своїми шаленими бомбардуваннями "Азовсталі" могли пошкодити технічну споруду, яка не дає витекти в Азовське море вкрай небезпечній речовині. Десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню можуть опинитися поза сховищем, що перетвориться на трагедію.

Якщо ця речовина витече з "сірководневого озера", то вб'є всю флору та фауну Азовського моря. Згодом розчин сірководню може потрапити у Чорне та Середземне море. Мер Маріуполя Вадим Бойченко вимагає негайного допуску на об'єкт для представників ООН та вивчення ситуації, щоб можна було уникнути екологічної катастрофи світових масштабів.

Розчин сірководню: що це таке та чому він небезпечний

Сірководень – це безбарвний та дуже отруйний горючий газ. Його характерною ознакою є запах, який нагадує сморід тухлих яєць.

Токсичність сірководню може "похизуватися" великим спектром дії. Отрута атакує і паралізує нервову систему, блокує клітинне дихання. Через його потрапляння водойму рибам бракує кисню. Їхні тіла вкриваються слизом, внутрішні органи наповнюються кров'ю, згодом наступають розлади дихального ритму та параліч.

Ситуація в Маріуполі: коротко про головне

Російські окупанти активно працюють над тим, щоб знищити сліди своїх злочинів у Маріуполі. Вони розбирають завали та ховають вбитих ними мирних мешканців міста у братніх могилах.

У своїх злочинах загарбники хочуть звинуватити ЗСУ. Вони почали змушувати матерів писати брехливі свідчення, інакше погрожують розлучити з дітьми назавжди.

Також окупанти одягаються у форму ЗСУ та чинять злочини проти мирного населення перед камерами пропагандистів. Втім, рашисти розуміють, що їхній брехні світ не вірить, тому почали кликати іноземних журналістів на окуповані території, де збираються приписати свої жахливі звірства ЗСУ.

Дивіться відео до теми – Пентагон шокований протистоянням азовців