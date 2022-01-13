Через борги: Генасамблея ООН позбавила права голосу 8 країн

Генеральна асамблея ООН у 2022 році позбавила права голосу 8 країн. Все тому, що держави не сплатили внески.

Заборгованість країн перевищила суму внесків. Про це заявив генсек Антоніу Гутерріш.

До теми "Острів страху": Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію по Криму

Які країни втратили право голосу

Іран,

Судан,

Венесуела,

Антигуа,

Барбуда,

Конго,

Гвінея

Папуа-Нова Гвінея.

Крім того, 11 країн затримують свої платежі.

Коли країнам забороняють голосувати

Згідно зі статусом ООН, право голосу країни припиняється, коли її заборгованість дорівнює або перевищує суму внесків, яку вона мала сплатити за попередні 2 роки.

Водночас, якщо заборгованість виникла "за умов, що не залежать від учасниці", збори можуть дозволити цій країні продовжити голосування. У 2022 році цією можливістю скористалися:

Коморські острови,

Сан-Томе,

Принсіпі,

Сомалі.

Яку суму заборгували країни

Іран – понад 18 мільйонів доларів,

Судан – майже 300 тисяч доларів,

Венесуела – близько 40 мільйонів доларів.

В Ірану заборгованість вже другий рік

У 2021 році Іран також мав втратити голос через невиплачені внески. Тоді країна стверджувала, що не може виплатити навіть мінімальну суму через санкції США. Після кількох місяців переговорів Ірану надали виняток – дозволили доступ до грошей, і він повернув собі право голосу.