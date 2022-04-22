Через Бучу і Гостомель українці ніколи не повернуться до московського патріархату, – митрополит

Все частіше українці відмовляються від московського патріархату. Священники вважають, що звірства росіян у Бучі, Чернігові та Гостомелі повністю відбили бажання людей колись повернутися до російської церкви.

Про це розповів митрополит Переяславський та Вишнівський ПЦУ Олександр Драбинко в ефірі 24 каналу.

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На його думку, керівництво Української православної церкви зашкарубле (яке не піддається впливові нового – 24 канал) і не може прийняти рішення, бо йому важко вийти з московського патріархату.

Водночас парафіяни просто не хочуть більше жити під таким гнітом, яке відчувають. І, звісно, Буча, Чернігів, Гостомель – це те, через що православні українці ніколи не повернуться до московського патріархату,

– заявив митрополит.

Священник впевнений, що відмова від будь-чого російського стосується не лише церкви, а й загалом суспільства.

"Україна очищується. На жаль, це відбувається дуже великою кров’ю і втратами. Але нарешті народжується повноцінна українська нація, яку вже нікому ніколи не здолати… Ми ставимо крапку, у нас є наша земля, наша держава, наша церква", – каже Драбинко.

Митрополит додав, що для російський військових немає нічого святого. "Що вбити, що скалічити, що поламати – це одне і теж", – сказав він.

До слова, загроза провокацій з боку Росії можлива у будь-яку мить, і це очікують на Великдень. У СБУ закликали вірян бути пильними під час святкувань. Зокрема, ворог може атакувати українські церкви під час богослужіння.

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