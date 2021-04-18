Через COVID-19 на волю: у Зімбабве масово амністують ув'язнених

Навесні 2021 року у Зімбабве масово амністують ув'язнених. Причиною стало масове поширення коронавірусу у в'язницях країни.
Джерело:AP
У столиці – місті Хараре – вже вийшли на волю 400 ув'язнених. Загалом у країні планують звільнити близько 3 тисяч засуджених.
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Водночас усі ці в'язні отримали терміни за злочини, не пов'язані з насиллям.
Які злочинці не отримають амністії
- Засуджені за вбивство;
- ув'язнені за торгівлю людьми;
- визнані винними у скоєнні сексуальних злочинів.
Що призвело до такого рішення
- Станом на 17 квітня 2021 року у Зімбабве зафіксували понад 37 тисяч заражених коронавірусом.
- Померли понад 1,5 тисячі людей.
- Особливо стрімко коронавірус поширюється у місцевих в'язницях. Влада ухвалила рішення тимчасово заборонити побачення ув'язнених з їхніми рідними і друзями.
- Продуктів у в'язницях Зімбабве не вистачає, щоб прогодувати усіх ув'язнених. Більшість людей харчувалися тим, що їм приносили з дому.