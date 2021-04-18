Через COVID-19 на волю: у Зімбабве масово амністують ув'язнених

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Навесні 2021 року у Зімбабве масово амністують ув'язнених. Причиною стало масове поширення коронавірусу у в'язницях країни.

Джерело:

AP

У столиці – місті Хараре – вже вийшли на волю 400 ув'язнених. Загалом у країні планують звільнити близько 3 тисяч засуджених.

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Водночас усі ці в'язні отримали терміни за злочини, не пов'язані з насиллям.

Які злочинці не отримають амністії

  • Засуджені за вбивство;
  • ув'язнені за торгівлю людьми;
  • визнані винними у скоєнні сексуальних злочинів.

Що призвело до такого рішення

  • Станом на 17 квітня 2021 року у Зімбабве зафіксували понад 37 тисяч заражених коронавірусом.
  • Померли понад 1,5 тисячі людей.
  • Особливо стрімко коронавірус поширюється у місцевих в'язницях. Влада ухвалила рішення тимчасово заборонити побачення ув'язнених з їхніми рідними і друзями.
  • Продуктів у в'язницях Зімбабве не вистачає, щоб прогодувати усіх ув'язнених. Більшість людей харчувалися тим, що їм приносили з дому.