Через дії росіян Демидів майже повністю затоплений, – Денісова

Ще 26 лютого загарбники підірвали дамбу, яка була мостом для автівок у місці впадіння річки Ірпінь у Дніпро. У результаті село Демидів на березі Київського моря майже повністю затоплене.

Про складну ситуацію у Демидові у мережі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Село Демидів майже повністю затоплене

Російські загарбники ще 26 лютого підірвали дамбу, яка виконувала функції автомобільного моста у місці впадіння річки Ірпінь у Дніпро.

Внаслідок цього село Демидів на березі Київського моря майже повністю затоплене і вода продовжує прибувати,

– зазначила Денісова.

За її словами, ще кілька сіл мають загрозу опинитися під водою через руйнування шлюзів у гирлі річки Ірпінь.

До слова, омбудсменка також розповіла, що у ніч на 20 березня ворог обстрілював Макарів, Бучу, Гостомель, Ворзель, що на Київщині. Загарбники ведуть хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Вночі росіяни скинули 4 снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки.

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