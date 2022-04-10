Через Дію зібрали понад 250 мільйонів гривень на українську армію

10 квітня 2022 , 17:12
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

На потреби української армії через застосунок Дія зібрали вже понад 250 мільйонів гривень. Зібрані гроші надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям.

Про це повідомив у своєму телеграмі Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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"Головне – не зупинятися та підтримувати наших воїнів", – зазначив міністр.

За гроші, перераховані через Дію, фонд закупив для армії:

  • 12 206 бронежилетів;
  • 5 660 шоломів;
  • 12 666 засобів зв'язку;
  • 3 782 одиниці тепловізійної та денної оптики;
  • 2 793 квадрокоптери;
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів;
  • 1 703 генератори та інші джерела живлення;
  • 72 автомобілі;
  • 2 197 одиниць обладнання (монітори, комп'ютери, принтери та інша оргтехніка);
  • 1 391 ноутбук;
  • 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників;
  • 309 одиниць саперного обладнання.

Зауважимо, що фонд "Повернись живим" майже щодня звітує про те, що він закупив за зібрані гроші та куди надіслав. Стежити за тим, куди йдуть гроші, – можна за посиланням.

Продовжуйте підтримувати українську армію. Робіть донати через застосунок Дія за декілька кліків,
– додав Федоров.

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Автор: Тетяна Сукач