Через Дію зібрали понад 250 мільйонів гривень на українську армію

На потреби української армії через застосунок Дія зібрали вже понад 250 мільйонів гривень. Зібрані гроші надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям.

Про це повідомив у своєму телеграмі Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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"Головне – не зупинятися та підтримувати наших воїнів", – зазначив міністр.

За гроші, перераховані через Дію, фонд закупив для армії:

12 206 бронежилетів;

5 660 шоломів;

12 666 засобів зв'язку;

3 782 одиниці тепловізійної та денної оптики;

2 793 квадрокоптери;

11 військових безпілотних авіаційних комплексів;

1 703 генератори та інші джерела живлення;

72 автомобілі;

2 197 одиниць обладнання (монітори, комп'ютери, принтери та інша оргтехніка);

1 391 ноутбук;

2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників;

309 одиниць саперного обладнання.

Зауважимо, що фонд "Повернись живим" майже щодня звітує про те, що він закупив за зібрані гроші та куди надіслав. Стежити за тим, куди йдуть гроші, – можна за посиланням.

Продовжуйте підтримувати українську армію. Робіть донати через застосунок Дія за декілька кліків,

– додав Федоров.

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