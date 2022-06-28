Через фактичну крадіжку зерна: на Херсонщині припинили роботу понад 60% сільгосппідприємств

Життя фермерів на окупованій території Херсонської області погіршується з кожним днем. Аграрії не знають, як зберегти бізнес в умовах війни та тотальних пограбувань з боку Росії.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, російські загарбники повністю відсунули фермерів від ринку збиту продукції. Єдина можливість, яку людям надають окупанти для заробітку – продаж овочів, фруктів та зерна у Крим за неймовірно заниженими цінами.

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Вартість будь-якої продукції коригують самі російські ординці, тому селяни навіть не можуть вийти в нуль та відбити вкладені у врожай кошти.

Сімферополь – логістичний хаб для вкраденої сільгосппродукції

З початку окупації частини Херсонщини російські загарбники впровадили стратегію обмежень аграріїв та взяли під контроль можливість продажу будь-якої фермерської продукції на підконтрольній Україні території.

Це призвело до того, що сотні фермерів зіштовхнулися з вибором, продати десятки тисяч тон фруктів та овочів в окупованому Криму, чи дати врожаю зіпсуватись.

Більшість підприємців під тиском обставин, а подекуди й через погрози розстрілами, були змушені погодитися на умови росіян та почати возити свою продукцію на захоплений півострів.

Росіяни примушували власників сільгосппідприємств до співпраці та паралельно з цим викрадали у них техніку.

Вартість овочів, фруктів та зернових, яку загарбники виставили для скупки врожаю у фермерів, призвела до шалених збитків та закриття підприємств. Наразі діяльність вимушено припинили понад 60% аграріїв Херсонщини.

Схема, за якою зараз російські загарбники фактично крадуть продукцію фермерів, є достатньо простою. Єдиний шлях збуту продукції – вивезення її до Криму, де працюють російські трейдери. Фури з овочами та фруктами прямують через адмінкордон з півостровом. І якщо з Херсонщини вантажівки виїжджають з українськими номерними знаками, то по території Криму ці автівки прямують вже з російськими. Їх змінюють під час "контролю".

На блокпості біля Джанкою, який встановили за наказом російських генералів, перевізників скеровують до того чи іншого трейдера в Сімферополі.

Овочі та фрукти перевантажують у столиці Автономної Республіки, після чого або розвозять на реалізацію по півострову, або тягнуть через міст до Росії. Зерно ж скеровують або у порти для подальшого вивезення морським шляхом, або так само везуть на територію країни-агресорки. Фактично Сімферополь став логістичним хабом вкраденого на Херсонщині.

При цьому після формальної купівлі у фермерів врожаю, за документами він стає "російським".

Посередники заробляють шалені гроші та "легалізовують" крадене

За даними розвідки, встановленням цінників на пшеницю та інші товари займаються трейдери, які є посередниками та працюють під контролем військово-політичного керівництва Росії. Трейдери, які є посередниками, скуповують зернові за ціною 6 тисяч рублів за тонну (близько 80 доларів). При цьому розраховуються з постачальниками не одразу. Гроші обіцяють виплачувати через тиждень після "продажу".

Самі посередники кладуть собі у кишеню шалені суми, адже в Криму ринкова вартість пшениці – 18 тисяч рублів за тонну (приблизно 240 доларів). Звісно, майже всі доходи від такої оборудки осідають у гаманцях вищих чинів окупантів. Сама ж Росія як держава при цьому заробляє на різниці вартості на півострові та на світовому ринку, адже тонна пшениці у світі коштує понад 400 доларів. При цьому, на жаль, нестачі від покупців країна-окупант не страждає. Є чимало держав, які купують зерно, не звертаючи увагу на те, що його походження може бути українським.