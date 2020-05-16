Через карантин бабуся вирушила з Полтави до Києва пішки

67-річна жінка йшла по узбіччі автошляху Київ — Харків — Довжанський. Їй терміново потрібно було потрапити до столиці з Полтави, а це було практично неможливо через заборону пасажирських перевезень.

Бабусю виявили на узбіччі вночі

Розгублену літню жінку на зупинці громадського транспорту "Журавка" помітив небайдужий перехожий. Він викликав поліцію, інформує пресслужба Патрульної поліції Київської області у фейсбуці.

Цікаво У Харкові 4 патрулі "знешкоджували" дитину з іграшковим автоматом: відео

Бориспільські поліцейські розшукали жінку вже за північ. Вона виглядала засмученою і розповіла, що змушена була терміново вирушити до Києва з Полтави. Це завдання стало практично нереальним, адже міжміський транспорт не курсує через карантин.

Під час спілкування жінка почувала себе добре та медичної допомоги не потребувала,

– мовиться у повідомленні Нацполіції.

Патрульні попросили одного з водіїв підвезти літню мандрівницю до Києва.

Коли відновлять пасажирські перевезення

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – всього у ньому передбачені 3 етапи. Конкретні дати кожного етапу узгоджуватимуть з МОЗ.