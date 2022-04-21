Через корупцію та безвідповідальність, – у Міноборони прокоментували пожежу в російській Твері
Джерело:Міноборони України
Міністерство оборони України вважає, що пожежа в інституті Міноборони Росії у Твері сталася невипадково. Все це – наслідок корупції та безвідповідальності.
Так Міністерство оборони України прокоментувало ранкову пожежу у науково-дослідному іституті Міноборони Росії у Твері. Там, зокрема, розробляли системи для бомбардувальників Су-27 та Ту-160, а також компоненти для ракет "Іскандер", які росіяни запускають на українські міста.
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Корупція завдає удар у відповідь
У Міноборони України пояснили, чому сталася ця пожежа.
Корупція та безвідповідальність Росії завдали ще один підступний удар по її військових потугах, – написали в українському Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 квітня, сталася пожежа у науково-дослідному інституті Міноборони Росії. Вогонь поширився на площі в 1500 квадратних метрів. Зараз відомо про 6 загиблих та 21 постраждалого. Наразі невідомо про причини загоряння.
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