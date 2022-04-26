Через Крим перекидають зброю, – Сєнкевич каже, що Миколаїв готується до облоги

Російські вбивці з 24 лютого чи не щодня атакують Миколаїв. Влада міста чекає нового штурму міста.

Про це сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що керівництво міста з військовими готуються до оборони.

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"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва", – сказав мер.

Що відбувається в місті

Сєнкевич, розповів, що оборонні спороди розташовують як на околицях, так і всередині міста, а комунальники "виконують роль стройбату". Вони будують, заливають та бетонують.

Крім цього, у місті витягують з полів військову техніку рашистів. За можливості її ремонтують та віддають для Збройних Сил України. Наразі так вдалось зібрати 38 одиниць техніки. Мовиться про танки, гармати, машини.

Скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення,

– наголосив Сєнкевич.

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