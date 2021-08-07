Через літак Росії в Румунії підняли британські винищувачі
Джерело:ВПС Великої Британії
Британські винищувачі Typhoon, які базуються в Румунії, підняли в небо. До цього вдалися у відповідь на політ російського літака в повітряному просторі НАТО над Чорним морем.
У військово-повітряних силах Британії повідомили, що радари Альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над півднем Чорного моря.
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Британські винищувачі підняли в небо через Росію
Літак Росії прямував у повітряний простір Румунії. Коли він увійшов в район польотної інформації Румунії, там провели бойове повітряне патрулювання. У небо здійнялися британські винищувачі Typhoon.
Коли підозрілий літак увійшов в повітряний простір Румунії, нам було наказано візуально визначити шлях. Коли ми наблизилися до нього, російський літак розвернувся,
– розповів британський пілот.
Після цього літак залишив повітряний простір країни.
Британські літаки в Румунії: що відомо
Винищувачі Великої Британії розміщуються в Румунії в межах місії повітряної поліції НАТО. Її посилили після 2014 року у зв'язку з подіями, пов'язаними з незаконною окупацією Кримського півострова.Зверніть увагу! Нещодавно радари зафіксували 3 невідомі літаки над Балтійським морем. Для їхньої ідентифікації Альянс підіймав у небо винищувачі. Вони ідентифікували 2 російські літаки радіоелектронної боротьби Іл-22ПП і винищувач Су-24. Там же виявили та перехопили російський транспортний літак Іл-76. Він не мав планів польоту і не передавав коди транспондерів.