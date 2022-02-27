Через маніпуляції Кремля з перемовинами ОП відправив його вслід за "русским кораблем"

У Кремлі заявили, що російська делегація прибула до білоруського Гомеля на переговори з Україною. На це вже відреагували у президента Зеленського.

Позицію України пояснив Сергій Никифоров, речник глави держави. Він зазначив, що представників України не буде у Гомелі.

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Кремль вимагає, щоб ЗСУ склали зброю

За словами Никифорова, спочатку такий формат справді обговорювався. Але в останній момент російські перемовники висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем", підкреслив посадовець.

Тому їхні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля – це лише інформацій тиск та спроба перекласти відповідальність за зрив на Україну,

– підкреслив речник Зеленського.

Посадовець наголосив, що Україна готова до перемовин, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови, зокрема – і щодо місця проведення.

Никифоров про питання безпеки

"Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало", – пояснив Никифоров.

З огляду на це, позиція України залишається незмінною. Наша делегація готові до зустрічі у будь-якому нейтральному місці. "Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме їй непоправних людських та економічних втрат", – він.

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