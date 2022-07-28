Єдиний шанс вижити: окупантам скасували відпустки на Запоріжжі, бо ті не повертаються на фронт
Російські командири зіштовхнулися з неприємною для себе ситуацією на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Військовослужбовці, яких закинули на війну на цей напрямок, раптово для командування почали масово не повертатися з відпусток.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, сезон відпусток для загарбників, які дислокуються на запорізькому напрямку, достроково закінчився скасуванням будь-якого відпочинку. В такий спосіб генерали вирішили покарати своїх підлеглих, а також запобігти їх втечі.
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Звісно, подібне рішення керівництва неабияк вплинуло на рядових окупантів, яким доведеться загинути в Україні, не побачивши власні родини.
Скасували вже підписані накази про відпустку
- Крім того, керівники армій також заборонили їхати на відпочинок всім, хто ще не встиг покинути місце дислокації підрозділів та мав при собі підписаний дозвіл на відпустку.
- Заборону відпусток як таких російські офіцери середньої ланки ніяк підлеглим не пояснили. При цьому ординцям путіна дали зрозуміти, що всі контрактники, срочники та добровольці виконуватимуть будь-які забаганки керівництва.
- До тих окупантів, які встигли побувати вдома та все ж таки повернулися на Запоріжжя, менш щасливі товарищі по зброї почали ставитися з неймовірною заздрістю.
- На фоні того, що деякі загарбники змогли побувати у відпустці, а інші в цей час перебували на передовій або на небезпечних ділянках тилу, серед особового складу російської армії сталося чимало конфліктів.
У деяких підрозділах загарбників ходять чутки, що скасування відпусток пов'язане із загальним посиленням напруження на Запоріжжі, однак це зовсім не є правдою. Бо окупанти хоча й перекидували на південний фронт додаткові підрозділи для зміцнення власної оборони, але при цьому обіцяли всім своїм воякам відпочинок за графіком.
Яскравим доказом того, що росіян не відпускають додому в якості покарання за масове дезертирство є те, що скасування відпусток сталося після того, як на місце дислокації зі 100 окупантів повернулося лише 25.
Запоріжжя вважалося "курортним" напрямком
Ще на початку липня службу в Мелітополі, Енергодарі, Якимівці, Бердянську, Токмаку та інших містах на Запоріжжі оккупанти вважали найбільш комфортною серед всіх можливих в Україні. Оскільки якогось великого контрнаступу на запорізькому напрямку не вимальовувалось, а серйозні бойові дії відбувалися виключно на лінії зіткнення.
Втім, з появою західних "сюрпризів" для загарбників багато що змінилося. Адже вони з подивом для себе з'ясували, що навіть на території атомної електростанції не можна почуватися в безпеці. Крім того, мізки росіянам, які розслабилися, вправили кілька залпів по військовим базам та складам з боєкомплектом.
Путінські ординці одразу зрозуміли, що навіть на Запоріжжі їх рано чи пізно очікуватиме смерть, а далі грабувати українців без жодного покарання їм довго не вийде. Саме тому між росіянами й була велика битва за можливість першими піти у відпустку. Бо у такий спосіб вони хотіли вивезти намародерене та й взагалі втекти з лав армії.